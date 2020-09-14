تراند اليوم : المحجبات المصريات يواجهن منعهن من دخول شواطئ ومطاعم فاخرة

القاهرة / مشرق نيوز

تتزايد ظاهرة منع النساء المحجبات من دخول المطاعم الفخمة والحانات والشواطئ الخاصة في مصر. واحتجاجا على هذا “التمييز″ ضدهن، اختارت نساء مصريات محجبات المواجهة لتغيير الأمر والصورة النمطية والمواقف السلبية المسبقة تجاههن.

في إحدى أمسيات القاهرة الحارّة في حي الزمالك الراقي، يستعد شبان وكما كل يوم بمظهر عصري للسهر في المدينة. مجموعة فتيات بسراويل جينز ضيقة وقمصان تي-شيرت قصيرة، شعرهن مصفف بعناية وتكسو وجوههن طبقات من مستحضرات التجميل، يتوجهن إلى مطعم فخم في المنطقة لا تقل فخامتة عن السيارات التي كانت تمر ببطء في الطريق المحاذي.

خلف باب المطعم كانت تصدح الموسيقى في حانة يملؤها دخان السجائر. وحين دخلت إلى المحل امرأتان بملابس قصيرة، توجه النادل إلى إمرأة أخرى ترتدي حجابا، اعتذر وطلب منها الخروج لأنه لا يسمح للمحجبات بالدخول إلى هذا المكان، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بقراره هو بل هي “تعليمات مالك المحل”.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها دينا حسن ابنة الخامسة والعشرين لمثل هذا الموقف. دينا تعمل في مجال العلاج النفسي، مظهرها عصري ترتدي سترة ضيقة وسروالا بتصميم مميز، وتقول لـ DW أنه تم منعها أكثر من مرة من الدخول إلى مطاعم راقية وحانات، وطلب منها في بعض الأحيان خلع الحجاب أو على الأقل كشف رقبتها إن أرادت أن تسهر في هذه الأماكن. تقول الشابة المصرية إنه في كل مرة تتعرض لهكذا موقف ينتابها الغضب وتشعر بالظلم لأن الآخرين يحاولون تحديد ما ترتديه وأين تسهر.

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احتجاج على الإنترنت

هذا الشعور دفع بدينا التي ترتدي الحجاب، إلى نشر تعليق غاضب وساخر انتشر بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأسبوع الماضي، ذكرت فيه أسماء الأماكن التي تمنع المحجبات من الدخول إليها وعبرت بطريقة ساخرة عن شعورها بالعنصرية داخل بلدها.

الشابة المصرية التي قضت جزءا من طفولتها في ألمانيا، تقول إنها اندهشت من رد فعل الناس الذي تُرجم بسرعة إلى هاشتاغ بشعار “لا للتمييز ضد الحجاب”، آلاف الأشخاص شاطروا قصص منعهم من الدخول لشواطئ خاصة، أو طلب منهم الخروج من حانات في المساء بمجرد أن يبدأ تقديم المشروبات الكحولية للزبائن، والبعض قيل له إنه غير مرحب به حتى في القاعات الرياضية “الراقية”.

تعترف دينا أنها مشكلة الطبقية الاجتماعية في بلد ترتدي فيه الغالبية العظمى من النساء الحجاب، لكنها تشتكي من أن ذلك يؤثر على حياتها بشكل سلبي “أشعر كأنني مواطنة من الدرجة الثانية”.

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“محجبة، إذن لا يوجد مكان تسهرين فيه”

تقول دينا إن حجابها في مصر يحد من رغبتها ومشاريعها للذهاب إلى الأماكن العامة التي تريد أن تسهر فيها باستثناء القليل منها، وحتى أصدقاؤها يتجنبون دعوتها للسهر معا في المحلات التي يعلمون مسبقا أنها تمنع دخول المحجبات، وتضيف “حتى أن البعض منهم يعمد إلى حذفي من الصور التي نلتقطها سويا قبل أن ينشرها على فيسبوك أو انستغرام”. في الطبقات الغنية التي تستلهم الأسلوب والثقافة الغربية في العيش، هناك نوع من عدم الارتياح تجاه المحجبات من قبل الكثيرين، تقول دينا وهي تحاول أن تشرح أسباب هذه الظاهرة.

أو ربما قد يكون هو أن مسيري هذه المحلات يعتقدون أن ضيفوهم قد ينزعجون من وجود رمز يذكرهم بدينهم الذي يحظر شرب الكحول، ولكنه مبرر سخيف تقول دينا، وتتابع “لا يهمني ما يفعله الآخرون إن كانوا يشربون أو يدخنون أو غير ذلك، الأمر لا يخصني. هذه اختياراتهم”. لقد أصبح ارتداء الحجاب “رمزا للدونية” في المجتمع، تقول دينا التي باتت تسمع عبارات من قبيل أن “شكلها يبدو مثل الخادمات”.

هذا الرأي تشاطره أخريات: باكينام حسن ناصر البالغة من العمر 29 عاما وتدير التخطيط المالي لشركة دولية في القاهرة، مقتنعة بأنه في بلد فيه إدمان على التقاط السيلفي ونشر الصور دون توقف على فيسبوك، أصبحت بعض المطاعم والحانات جد حريصة على تقديم صورة غربية لها، فتُقصي المحجبات على اعتبار أنهن لا يتماشين مع هذه الصورة “تصبحين مصنفة في فئة معينة بمجرد ارتدائك للحجاب” تقول باكينام لـ DW.

لماذا حجابي مشكلة لك؟

مع ذلك ليست باكينام مقتنعة بهذا الإقصاء، فالمحجبات أيضا بإمكانهن أن يكن أنيقات وعصريات. تقول ذلك وهي تشير إلى سروالها الضيق العصري وبلوزتها الحريرية البيضاء الطويلة وحجابها الأرجواني اللون. وكلها ملابس من ماركات عالمية، حيث أن “الماركات العالمية أيضا بدأت بتصميم أزياء خاصة للمحجبات، لذا فقد أصبح من السهل مسايرة الموضة حتى للمحجبات”. لكن مع ذلك مازال العديد من المصريين من الطبقات العليا في المجتمع لا يتقبلون الفكرة.

لهذا وتأثرا بما نشرته دينا على فيسبوك، قررت باكينام فتح صفحة على فيسبوك تحت شعار “أوقفوا التمييز ضد الحجاب- لماذا حجابي مشكلة لك؟” ولقيت الصفحة في ظرف وجيز تفاعلا كبيرا إذ بلغ عدد المعجبين بها 11 ألفا وتعج الصفحة بتعاليقات معظمها إيجابي وبعضها مسيء. هدف باكينام كما تقول هو أن تدفع إلى تغيير هذا الأمر وتجعل المسؤولين يتحركون.

متحدثة باسم وزارة السياحة المصرية قالت لـ DW إن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي شكوى رسمية بشأن منع المحجبات، مضيفة أن الوزارة كانت ستتخذ الإجراءات المناسبة إذا وصلتها شكاوى في هذا الصدد. وأضافت أن بعض المحلات الخاصة لديها تعليمات خاصة باللباس و”البعض لا يفهم ذلك”.

لكن الأمر بالنسبة لـ دينا وباكينام مسألة مبدأ قبل كل شيء، “فالأمر لا يعني أننا لا نستطيع العيش دون هذه الأماكن”، تقول باكينام وتضيف “لا، قد نحصل على حقنا ولا نعود لارتياد تلك الأماكن أبدا”. وتشير إلى تناقض واختلاف المواقف تجاه ارتداء الحجاب، حيث أن “المجتمع المصري مليء بالأحكام المسبقة، أحيانا يتم انتقادك لأنك تضعين الحجاب، وبالمقابل يتم انتقادك من بعض فئات المجتمع نفسه إن لم تكوني محجبة”.(دوتشيه فيليه)

"القدس العربي"