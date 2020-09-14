تراند اليوم : جمهور حازم شريف نجم «آراب أيدول» يهاجمون الشركة المنتجة

(وكالات/الخليج 365)

قام جمهور المطرب الشاب حازم شريف، نجم الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب "آراب آيدول"، بشن هجومًا عنيفًا على شركة "بلاتينويم ريكوردز"، عبر صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بحازم.

الهجوم جاء بعد تجاهل الشركة لحازم، الذى وقع عقد معها لمدة ثلاث سنوات، وضمن شروط العقد يتم إنتاج 3 كليبات له، ولكنها حتى الآن لم تنتج له أغنية واحدة.

وقارن الجمهور موقف الشركة من حازم، بموقفها من محمد عساف الفائز بلقب نفس البرنامج فى موسمه الثانى، وقامت الشركة بإنتاج عدد من الأغنيات والكليبات له، فى الوقت الذى تتجاهل فيه شريف، وأكد جمهور حازم أن الشركة تقوم بنشر أعمال وصور وفيديوهات لعساف على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، فى الوقت الذى تتجاهل نجمهم المفضل.

وطالب الجمهور من الشركة توضيح موقفها منه، والكشف عن سبب تجاهله بهذا الشكل، وأكدوا أنهم سيواصلوا دعمهم لنجم "آراب آيدول"، والتضامن معه ضد الشركة.