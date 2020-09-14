تراند اليوم : شرطي يتحول الي طبيب نسائي ويولّد امرأة بالشارع

(وكالات/الخليج 365)

رصدت كاميرا أن رجل شرطي تحول إلى "طبيب نسائي" بعد أن ساعد امرأة على الولادة على جانب الطريق وأنقذ طفلتها من الموت.

وكان الشرطي أنتوني رينولدز قد أوقف سيارة تجاوزت الحد المسموح به للسرعة في حوالي الساعة الرابعة إلا ربع عصر الأحد، ليكتشف أن رجلا وزوجته كانا في طريقهما إلى المستشفى بعد أن دخلت المرأة حالة المخاض.

واتصل رينولدز بالمسعفين بعد أن أخبر الزوج بأن ذهابه للمستشفى في سيارة إسعاف سيكون أكثر أمنا، ثم وصل 3 آخرون من رجال الشرطة إلى المكان فيما كانت المولودة تجاهد للخروج إلى الحياة.

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وقالت شرطة سياتل: "عزمت المولودة على الوصول إلى المكان قبل المسعفين"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبعد أن أطلقت الطفلة أولى صرخاتها، بدأت تواجه صعوبات بالتنفس، مما دفع رينولدز للتدخل والمساعدة على "إزالة انسداد مجرى الهواء"، لتعود الطفلة وتتنفس مجددا.

وفيما بعد وصلت الإسعاف ونقلت الأم والمولودة إلى مستشفى في المنطقة وحالتهما مستقرة.

وصور رجال الشرطة الواقعة بالفيديو وأظهر التسجيل أولى صرخات المولودة والأب وهو يشكر رينولدز وزملاءه ويصافحهم.