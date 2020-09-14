تراند اليوم : ماهي فوائد التين؟

(وكالات/مشرق نيوز)

أثبتت دراسات عديدة أن التين يستخدم كملين ويزيل انتفاخ البطن ، ويزيل الريح ويستخدم كمجشئ ومقرع أيضا, والتين ينعم البشرة ويرطبها ويساهم في إزالة البثور منها .

و يعمل على تهدئة الإعصاب وإزالة القلق والإحباط والخوف والتوتر . التين يعالج ألم المفاصل والتهاباتها. التين يساعد على خفض معدلات الدهون الثلاثية التين يعمل على إزالة تضخم الطحال التين ينشط الكبد ويقويه التين أيضا يساعد على علاج أمراض الأوردة والدورة الدموية .

يعالج التهابات القصبات الهوائية وتشنجاتها ويعالج السعال وأمراض الصدر .

يعمل على تنشيط الدورة الدموية التي تساعد على تنشيط الكلى للقيام بوظائفها .

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يمنع تجمع الماء في الرئتين والقلب وهو أيضا يعالج مشكلة تسارع القلب ويعالج النزيف .

يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الدماغ ليقوم بوظائفه بأفضل صورة ممكنة .

التين يعالج مرض البهاق .

يعمل على اخراج أملاح اليوريك اسيد من الجسم عن طريق العرق أو البول ، ولذلك فهو يعالج مرض النقرس.