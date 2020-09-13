تراند اليوم : سمنة البطن معرضون أصحابها للاصابة بأمراض الكلى

لندن / مشرق نيوز /

أظهرت دراسة جديدة أن الذين يعانون من السمنة في البطن ويتخذون شكل التفاحة عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض الكلى بحسب ما ذكر موقع ( لايف ساينس ).

وقام باحثون من هولندا باجراء دراسة شملت 315 رجلاً وامرأة، بينت أن الذين يكون عندهم معدل الخصر إلى الورك مرتفعاً، أي الذين يخزنون الدهون في البطن أكثر من الوركين (ما يشبه شكل التفاحة)، يرتفع عندهم ضغط الدم في الكليتين حتى إن كانوا لا يعانون من وزن زائد.

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وأشارت الدراسة الى أنه مع مرور الوقت، يُلحق ارتفاع ضغط الدم الضرر بالأوعية الدقيقة في الكليتين ما يحدّ من قدرتها على تصفية النفايات من الدم.

وأظهرت الدراسة أن كل وحدة زيادة في معدل الخصر إلى الورك ترتبط بتراجع تدفق الدم في المصافي الأكثر دقة في الكلية بمعدل 4 مليلتر في الدقيقة.

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