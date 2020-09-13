تراند اليوم : خمس علامات تدل على عدم ثقتك بنفسك

وكالات / مشرق نيوز

يصعب على الفرد اكتشاف ذاته بكل ما تحويه من مهارات وطموحات ما لم تكن لديه في الأساس الثقة في شخصيته وفي قدراته، وتكمن أهمية هذه الثقة وتنمية شخصية الإنسان في الواقع العملي الصعب الذي فرض نفسه على الجميع وأصبح يحتم عليهم تنمية وتطوير قدراتهم لتتوافق مع الواقع العملي في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم، وأيضا تكمن أهمية الالتفات إلى الذات في أن الإنسان أصبح معزولا عن نفسه وعن التفكير فيها وعما إذا كان عليه تغييرها وذلك بسبب الانغراق في مشكلات الحياة اليومية.

فيما يلي بعض المؤشرات التي تظهر وتبين عدم الثقة بالنفس:



إبداء أسباب لأفعالك

لنفترض أنك كنت تتناول الطعام مع مجموعة من الناس ثم سقط الكأس على الأرض ماذا ستفعل حينها ستقول ” كان الكأس على حافة الطاولة فسقط ” هذا هو الخطأ أن تقوم بالتبرير وإعطاء أسباب لما حدث فحادثة الكأس هناك أناس ستجدهم يستخدمون تبريرات بشكل مباشر كأن يقول أحدهم بعد سقوط الكأس “أوه ، انا متعب جدا اليوم ولهذا السبب لم أركز” على الشخص أن لايعطي أسباب لتصرفه لأنه يقلل الثقة بنفسك ويوصلها لمن معك . إذا كان إنكسار الكأس الزجاجي أو أي فعل خاطئ مشابه فهويعتبر حقك في إرتكاب الأخطاء خاصة إذا لم يكون مقصودا لأنك بطبيعة الحال إنسان فليس عليك العثور على أعذار لما حدث .



الرد على الانتقادات على الفور



إذا قلت لصديقك على سبيل المثال ” لقد كان أدائك سئ في هذا اليوم ” فيجيب بسرعة قائلا ” لا لا لا فقط لأنني كنت متعبا ” أو ” لا لا قد كنت أفكر في شئ أخر أثناء العمل “هذا يدل على أن صديقك يفتقر إلى الثقة بالنفس ، الثقة بالنفس تكمن في الأستماع إلى النقد وتقبله بدون تبرير وخاصة إذا كان بناء ،وإن لم يكن أيضا بناء ومزعج كأن ترى بطل كمال أجسام وتوقفه وتقول له ” مهلا أنت تبدو ضعيف البنية جدا ” ماذا سيفعل ياترى ؟ أكيد أنه سيبتسم ويبتعد عنك في صمت لإنه واثق من نفسه ويعرف أنه بطل .



التعويض

قد يكون لديك صديق به ضيق في يوم من اليام إذا قمت بسؤاله فإنه يرد عليك ” أنا غير منزعج إطلاقا ” ويوضح أنه في قمة سعادته ، هذا أيضا خطأ لإنه يبين عدم ثقته بنفسه عن طريق التعويض مما يسبب الغطرسة و التكبر والشعور بالكمال.

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كل واحد منا لديه نقاط ضعف ونقاط قوة خاصة به ، ولكن إذا كنت ستستخدم التعويض عن نقاط ضعفك الخاصة بك فإنه مبدأ خاطأ ،بعض الناس يرون أن التعويض يساعدهم أن يكونوا أفضل ولكن في الواقع العقل الباطن ذكي بما فيه الكفاية للإعتراف بأنها خدعة وسرعان ماسيعود إليك الأكتئاب وتشعر بأنك حيد في مشاكلك دون أن تظهر ذلك لمن حولك.



لغة الجسد

الأشخاص الذين يفتقرون إلى الثقة بالنفس دائما ما يأخدون موقف دفاعي (وربما بالبقاء مكتوفي الايدي ) إذا حدث شعور بالإهانة لديهم لأي سبب

عليك تدريب نفسك نسيان مثل هذه المواقف والتحلي بالحكمة عند التعامل.

الكمال

يعتقد الشخص أنه يعيش في عالم مثالي حتى انه يحاول القيام بكل شيء بشكل مثالي جدا. المشكلة هي أنه قد يغضب إذا حصل أن قيمته 99/100 في امتحان!! يحدث هذا لأنه يعتقد أنه بذلك شخص لايستحق مما يؤدي إلى خيبة أمل كبيرة بالنسبة له الشخص الواثق من نفسه لابد أن يعلم أنه لن يصل للكمال بل سيبقى يسعى لتحيق النحاج قدر المستطاع.