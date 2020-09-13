تراند اليوم : الاطفال المتمتعون بلياقة بدنية متفوقون دراسيا

واشنطن /وكالات / مشرق نيوز /

أفادت دراسة حديثة بأن الأطفال الذين يمارسون الرياضة يتفوقون في دراستهم أكثر من غيرهم ممن لا يمارسون الرياضة.

ووفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة طب الأطفال الأميركية، وشملت نحو 11 ألف طفل، تبين أن الأطفال الذين يتمتعون بلياقة بدنية هم أفضل أكاديمياً من غيرهم بواقع الضعف، وخاصة في الرياضيات واختبارات القراءة.

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وأفاد خبراء الصحة بأن مزاولة الأطفال للرياضة لها فوائد عديدة، منها زيادة نمو العضلات ليكتسب الطفل المهارات الحركية التي يحتاجها، وبناء عظام ومفاصل قوية، إضافة إلى تطوير القدرات العقلية بسبب زيادة تدفق الأوكسجين إلى الدماغ، والنوم بشكل أفضل، والتخلص من التوتر، وتقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب، والحفاظ على وزن مثالي.

ويفترض أن تكون رياضة الأطفال ممتعة، بحيث تتضمن المشي أو القفز أو ركوب الدراجة بمعدل ساعة على الأقل في اليوم، ويمكن تقسيمها إلى فترتين بمعدل ثلاثين دقيقة لكل فترة.

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