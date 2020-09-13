تراند اليوم : ازهار الكرز تثير شغف زوار واشنطن

ازهار الكرز تثير شغف زوار واشنطن

واشنطن / الخليج 365 /جمال المجايدة

تعيش واشنطن هذه الايام فرحة تفتح أزهار شجر الكرز. ويخرج الأميركيون وزوار العاصمة الي الشوارع والحدائق للاستمتاع بزهور أشجار الكرز .

وقد نظمت لنا شركة الاتحاد للطيران وهيئة السياحة في واشنطن بمناسبة افتتاح الخط الجديد للشركة من مطار ابوظبي الدولي الي مطار دالاس الدولي , جولة في حدائق العاصمة الامريكية لمشاهدة ازهار الكرز .

وتفتح هذه الازهار كما يقال هو الموعد السنوي الذي يجلب آلاف الزوار لحدائق واشنطن .

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ويعد فصل الربيع أحد أفضل الأوقات لزيارة واشنطن العاصمة، وذلك عندما تبدأ أزهار أشجار الكرز بالتفتح لتشكل بحراً من اللونين الوردي والأبيض.

كما يمكن للزوار القادمين إلى واشنطن في بداية شهر أبريل (نيسان) التمتع بالمهرجان الوطني السنوي لتفتح أزهار الكرز الذي يقام تخليداً لذكرى إهداء مدينة طوكيو 3,000 شجرة كرز قدمتها إلى واشنطن العاصمة في العام 1912.

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وزرعت السيدة الأمريكية الأولى آنذاك هيلين تافت وزوجة السفير الياباني معا شجرتي كرز ياباني في ربيع عام 1912

ومن بدايتها المتواضعة نشأ تقليد الربيع في الولايات المتحدة وهو المهرجان الوطني لإزهار الكرز .

وقدم رئيس بلدية طوكيو للعاصمة الأمريكية ثلاثة آلاف شتلة كرز، وبعد مرور قرن تستعد واشنطن للتدفق السنوي لأكثر من مليون سائح يأملون في تزامن توقيت زيارتهم مع ازهار الأشجار بشكل كامل.

ولا تزال نحو مائة شجرة من الشتلات الأصلية موجودة منذ زراعتها قبل قرن من الزمان وتقف على ضفاف حوض «تيدال باسين». وأعيد زرع معظم ما مجموعه 3700 شجرة كرز على ضفاف الخزان المائي الصناعي على مسافة ثلاثة كيلومترات من مبنى الكابيتول بواشنطن .



وعندما بدأت أشجار 16 نوعا مختلفا من الكرز في الازهار في المنطقة التي تشبه المنتزه المجاورة لمنتزه «ناشيونال مول» ويستعد المكان لعدة أيام - وربما أسبوع أو أكثر من الطقس المعتدل- حيث تتألق أجزاء من واشنطن بالأزهار الصغيرة ذات اللون الوردي .



وتعد أشجار الكرز ذات الألوان البيضاء والوردية المنتشرة حول «تيدال باسين» مقصدا مريحا للزوار وتبدو الحدائق مثل جنة صغيرة .



وتزهر أشجار الكرز لمدة 10 أيام فقط، وأقل من ذلك إذا عصفت الرياح ببتلات الأزهار الرقيقة وألقتها على الأرض .

ويقول روب ديفيو، خبير بستنة في خدمات المنتزه الوطني، إن «ازهار الأشجار، مثل الحياة، تزدهر، وتذهب بعد فترة قصيرة لكنها حلوة»

ويسقي ديفيو وزملاؤه ويرعون أشجار الكرز طوال العام بهدف المحافظة عليها أطول فترة ممكنة ".



وربما تكون زهور الكرز في واشنطن هي الأكثر شهرة، لكن مدينة «ماكون» بولاية جورجيا الأمريكية تصف نفسها بأنها عاصمة إزهار الكرز حيث تحتوي على 300 ألف شجرة كرز ولمهرجان إزهار الكرز، الذي احتفل به للمرة الأولى في شكله الحالي في عام1935، أهمية أكبر من كونه مجرد مصدر جذب سياحي...



يزور حوالي مليون شخص العاصمة واشنطن كل عام أثناء مهرجان زهرة الكرز السنوي الذي يستمر حوالي 17 يومًا، حيث يساهمون بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي في اقتصاد واشنطن ولديهم كل الحق في ذلك لان مشاهدة زهوز الكرز في حدائق البيت الابيض الامريكي ومحيطها امتع واجمل بكثير من متعة التسوق لدي النساء .

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