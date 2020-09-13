تراند اليوم : القلق والشعور بالوحدة يزيد الميل إلى استخدام "فيس بوك"

واشنطن / مشرق نيوز /

أظهرت دراسة نشرت في مجلة السلوك البشري على شبكة الإنترنت، أن الطلاب الذين لديهم مستويات أعلى من القلق والشعور بالوحدة كانوا أكثر ميلا لاستخدام "فيس بوك" كمنبر للتواصل مع الآخرين، حينئذ يكونوا أكثر حرصا على التحدث مع الأصدقاء عبر الإنترنت وأكثر ميلا لعرض الصور وتبادل الحالة الاجتماعية عبر "فيس بوك". واكتشف راسل كلايتون، الباحث بجامعة ميسورى، أن الأشخاص المدخنين للماريجوانا أقل عرضة للارتباط بمواقع التواصل الاجتماعى، وذلك عقب دراسة مضنية أوضحت التنامى الشديد لعدد مستخدمى "فيس بوك" الذى وصل إلى مليار مستخدم حتى الآن. وقد أجرى كلايتون مسحا بحثيا على حوالى 225 طالبا حول مدى شعورهم بالوحدة والحرص على شرب الكحوليات وتعاطى المخدرات، ووجد أن الطلاب الذين سجلوا مستويات عالية من الحرص على تناول الكحول كانوا أكثر ميلا وعاطفة تجاه "فيس بوك" وإلى الصلات الاجتماعية التى يتشاركون بها مع الآخرين عبره.