تراند اليوم : 30% من الرجال يستمتعون بفقاعات الاستحمام وبالخبز

لندن / وكالات / مشرق نيوز /

كشفت دراسة حديثة أن حوالي ثلث الرجال يستمتعون بالأنشطة النسائية مثل فقاعات الإستحمام والخبز.

ووجدت الدراسة التي قام بها مصنع المشروبات لامبريني، أن حوالي واحد من ثمانية رجال يهتمون بماسكات الوجه، المانيكير والعناية بالأظافر.

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وبصورة شاملة، حوالي 70% من 2000 رجل قالوا أنهم ليسو خائفين من إعتناق جانبهم الأنثوي.

وقال أحد الأفراد الذين شاركوا في الدراسة: " الأشياء أصبحت مختلفة جدا حتي منذ 20 عاما، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع النساء والمظهر الشخصي، فبينما يجد الرجل وقتا ليكون مفتول العضلات في بعض الأحيان، ففي تلك الأيام الرجل الحقيقي من المتوقع منه أن يكون علي إتصال بجانبه الأنثوي أيضا. كما كشف البحث أن النساء تحب الرجال ذات الصفات الأنثوية."

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