تراند اليوم : ماليزية تغسل يديها 300 مرة باليوم وشعرها 25 مرة

تعاني الماليزية جوليا بنت عبد الله 40 عاما من داء وسواس النظافة القهري حيث تمضي 5 ساعات يوميا في الحمام لتقوم بغسل يديها 300 مرة وتستحم وتغسل شعرها بالشامبو 25 مرة في اليوم الامر الذي يتطلب منها استخدام جالونين من الشامبو اسبوعيا وعدة علب من قطع الصابون

و تقول جوليا بأن أعراض هذا المرض النفسي بدأت عندها في سن العشرين عندما بدأت تعمل في مختبر طبي للفحوصات وكانت وقتها تضطر الى الامساك بعينات البول والدم وغير ذلك وقالت بأن اكثر ما كان يخيفها الاصابة بمرض نقص المناعة الايدز ومن هنا بدأت تغسل يديها وشعرها وتحمم جسمها عشرات المرات يوميا .

جوليا فقدت عملها لانها تتأخر عن العمل 5 ساعات تقضيها في الحمام وبسبب تراكم المصروفات والفواتير النابعة عن النظافة الزائدة مما دفعها لجمع الاشياء القديمة من صحف ومجلات وملابس لبيعها حتى تتمكن من شراء المزيد من علب الصابون والشامبو لمواصلة تنظيف جسمها.