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تراند اليوم : ماليزية تغسل يديها 300 مرة باليوم وشعرها 25 مرة

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تعاني الماليزية جوليا بنت عبد الله 40 عاما  من داء وسواس النظافة القهري حيث تمضي 5 ساعات  يوميا  في  الحمام  لتقوم  بغسل  يديها  300  مرة  وتستحم  وتغسل شعرها  بالشامبو  25  مرة  في اليوم  الامر  الذي يتطلب منها  استخدام  جالونين  من الشامبو اسبوعيا  وعدة  علب من قطع  الصابون

 و تقول جوليا بأن أعراض هذا  المرض  النفسي  بدأت عندها  في  سن العشرين  عندما  بدأت  تعمل  في  مختبر طبي للفحوصات  وكانت وقتها تضطر  الى  الامساك  بعينات البول  والدم  وغير ذلك  وقالت بأن  اكثر  ما كان يخيفها  الاصابة  بمرض نقص المناعة  الايدز  ومن هنا  بدأت  تغسل  يديها وشعرها  وتحمم جسمها  عشرات المرات  يوميا .

 جوليا  فقدت  عملها  لانها تتأخر عن العمل 5 ساعات تقضيها في الحمام وبسبب تراكم  المصروفات  والفواتير  النابعة  عن  النظافة  الزائدة  مما دفعها لجمع  الاشياء  القديمة  من  صحف  ومجلات  وملابس  لبيعها حتى تتمكن  من شراء  المزيد  من علب الصابون والشامبو  لمواصلة  تنظيف جسمها.

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