تراند اليوم : صيني يقضي 6 سنوات من عمره في مقهى انترنت

شنغهاي / مشرق نيوز /

يعيش الصيني لي مينج في مقهى إنترنت بتشانغتشون منذ ست سنوات لحرصه على لعب ألعاب الانترنت.

وقال لي انه يدفع حوالي ربع دخله الشهري الذي يبلغ 212 جنية إسترليني. وبانه يكسب ماله من بيع السلع الإفتراضية علي الإنترنت.

وأضاف انه نادرا ما يترك كرسيه، وعندما يفعل ذلك يكون لفترة وجيزه للإغتسال أو شراء طعام، وفقا لبكين تايمز.

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وقال أحد الأشخاص المحليين هناك: "إنه يأتي عموما في الليل ليلعب اللعبة، وينام خلال النهار في المقهي. ويخرج من وقت لأخر ليستحم مشيرا الى أن مينج يرفض التواصل مع أحد إلا علي شبكة الإنترنت.

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وشرح صاحب المقهى قبوله بوجود لي الطويل في المقهي قائلا :" من النادر ملاحظة وجوده وأنه وجد مينج مستقيم وقليل الإزعاج."