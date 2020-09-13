تراند اليوم : متحف روسي يقيم معرضا لتكريم الهررة

موسكو / مشرق نيوز /

يستعد متحف روسي، لإقامة معرض خاص يهدف إلى تكريم "الهررة" التي يستخدمها لحماية الأعمال الفنية من الفئران.

ويقيم متحف " هيرميتاج " العريق في سان بطرسبورج ، معرضا خاصا يضم لوحات للفنان ألكسندر ستينلين، كما أقام المتحف، مسابقة للأطفال حتى يرسموا الهررة بحسب وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".

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يذكر أن المتحف، يخصص منذ عام 1998، يوماً للاحتفال بـ60 هرة، تعمل فيه لحماية الأعمال الفنية القيمة من الفئران والجرذان، ولكنها المرة الأولى التي يقام فيها معرض مخصص لها.

و المعرض يستخدم "الهررة" منذ إنشائه عام 1764.

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