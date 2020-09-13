تراند اليوم : نصف أصحاب البشرة الفاتحة معرضون للإصابة بسرطان الجلد

نصف أصحاب البشرة الفاتحة معرضون للإصابة بسرطان الجلد

دبي / احمد جمال المجايدة

كشفت دراسة نشرت مؤخراً، إلى خطورة التعرض لسرطان الجلد لأصحاب البشرة الفاتحة، خاصة أولئك الذين يمتلكون عينين زرقاوين أو خضراوين وذوي الشعر الأحمر أو الأشقر. ولفتت الدراسة إلى أن 40 – 50 % من الأشخاص ذوي هذا النوع من البشرة حول العالم، معرضون للإصابة بسرطان الجلد بعد سن ال 65 مشيرة إلى ضرورة توخي الحذر من أشعة الشمس بشكل مكثف من قبل هذه الفئة.

ويعتبر التعرض لأشعة الشمس أمراً في غاية الخطورة خاصة خلال فصل الصيف حيث تتصف درجة الحرارة في بعض المناطق الحارة كامارة دبي بالإرتفاع الشديد. وتزداد بذلك نسبة الإصابة بسرطان الجلد مع تزايد الأضرار الجلدية التي تنجم عن الأشعة فوق البنفسجية.

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وتعليقاً على هذه الدراسات، قال الدكتور "سانجاي بارشار"، اخصائي التجميل ومؤسس مركز كوكونا: "من وجهة نظر طبية، لا شك بأن عملية العناية بالبشرة يجب أن يأخذ اهتماما يومياً لخلق هالة من الحماية تقيها من بعض الأمراض المحتملة. إلا أن البشرة تستدعي أيضاً كماً إضافياً من العناية في فصل الصيف خاصة في منطقة حارة مثل إمارة دبي نظراً لخطورة الحر وأشعة الشمس على البشرة. لذلك نحن في مركز كوكونا ننصح بعدم التهاون بالأمراض الجلدية الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس خاصة أن بعض هذه الأمراض تتطلب عمليات جراحية يجريها طبيب أمراض جلدية أو جراح تجميل."

وتندرج في إطار العناية بالبشرة بعض الطرق العلاجية اليومية التي من شأنها تعزيز سلامة البشرة والمحافظة على نضارتها. وتتضمن بعض هذه الطرق التقشير والترطيب، إذ يعتبران عاملان أساسيان لإدرجهما ضمن العناية اليومية بالإضافة إلى الاستخدام المنتظم للدهان المرطب للبشرة؛ واختيار دهان حماية من الشمس بعناية فائفة تفوق ال 60 درجة.

وفي السياق ذاته، يتطلب نمط الحياة خلال فصل الصيف، نظاماً غذائياً دقيقاً للحفاظ على البشرة. ولتحقيق الهدف يوصي الأخصائيون بتناول خمس خضروات وفواكه تحتوي على مواد مضادة للتصبغ والأكسدة بشكل يومي، بالإضافة إلى المكملات الغذائية التي تشمل السيلينيوم، فيتامين إيه، سي و إي؛ الأمر الذي من شأنه إعطاء البشرة المغذيات الضرورية خلال فصل الصيف.

وأضاف دكتور سانجاي بارشار: "تعتبر كل من الوقاية والحماية عاملان في غاية الأهمية للحفاظ على سلامة البشرة وحمايتها خلال فصل الصيف، ولذلك لابد للفرد أن يقوم بشكل منتظم بفحص علامات النمش، الشامات والوحمات التي تبدو مختلفة أو كبيرة؛ ومراجعة طبيب أو مختص أمراض جلدية في حال تم رصد أية تغييرات أو علامات تطرأ على البشرة."

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