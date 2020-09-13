تراند اليوم : الرجال أكثر سعادة من ... النساء

أظهرت دراسة جديدة أن الرجال أسعد من النساء خاصة في الجانب المتعلق بالمظهر .

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن باحثين في مركز "بينيندين هلث" للرعاية الصحية، درسوا 12 جانباً من جوانب الحياة المعاصرة، ووجدوا أن الرجال أكثر سعادة في 7 منها، بينها ما يتعلق بالراتب والمظهر وشكل الجسم. وسجّلت النساء علامات أعلى في ما يخص حياة الحب والعائلة والجنس.

وبالمجمل، فقد حدد الراشدون مستوى سعادتهم الحالية بنسبة 64 %.

وتبين أن النساء يسجّلن علامات أعلى في ما يخص السعادة الخاصة بالصحة العامة وموقع العيش.

وظهر أن الرجال أسعد من النساء في ما يخص الوظائف، وكيفية نظر الآخرين لهم، والمال، وأمن الوظيفة.

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وقال الأشخاص الذين شملتهم الدراسة، إن الطقس قد يحسّن مزاجهم، وربما يزيد من شعورهم بالتفاؤل يوماً بعد يوم، إضافة إلى الحصول على مزيد من العاطفة من الشريك اضافة الى النظام الغذائي الأفضل، والرضا عن الوظيفة، والشفاء من المرض، كلها برزت ضمن اللائحة التي تضمن الأمنيات العشر الأساسية التي تحسّن نظرة الأشخاص للمستقبل.

وتبين أيضاً، أن ثلث الأشخاص قد يشعرون بمزيد من التفاؤل في الحياة إن أبدى شركاؤهم مزيداً من الالتزام فيما قال خمس الأزواج إنهم باتوا أقل تفاؤلاً في حياتهم منذ الزواج.

وتبيّن أن التوجّه نحو السعادة يتطور مع العمر، فأظهر من يزيد عمرهم على الـ 55 عاماً تفاؤلاً أكبر.