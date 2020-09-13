فتاة تقطع يدها بالفأس للاستفادة من مبلغ التأمين!

قامت فتاة تبلغ من العمر 22عاماً، بقطع يدها بالكامل للاستفادة من التعويض الذي ستتقاضاه من شركة التأمين، ولكن حصل ما لا تتوقع.

وأفادت وكالة الأنباء "إس تي إية"، بأن قضت محكمة سلوفينية بالسجن سنتين على يوليا أدليزيتش، بعدما قطعت يدها بفأس على أمل الاستفادة من تأمين بقيمة 450 ألف دولار.

وأما شريكها البالغ من العمر 30 عامًا، حكم عليه بالسجن 3 سنوات؛ لدفعها على الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة، حيث قطعت أدليزيتش يدها بالكامل حتى المعصم، واتهمت بتلفيق حادث مع ثلاثة شركاء للاستفادة من تعويض تقدمه شركة التأمين لها قيمته 380 ألف يورو ما يعادل 450 ألف دولار.

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وقد قطعت يوليا أدليزيتش يدها بالكامل حتّى المعصم واتُهمت بتلفيق حادث مع ثلاثة شركاء للاستفادة من تعويض تقدّمه شركة التأمين لها قيمته 380 ألف يورو (450 ألف دولار)، فضلا عن 3 آلاف يورو (3600 دولار تقريبا) شهريا حتى نهاية عمرها، بحسب ما أفادت الشرطة

وكان شركاء أدليزيتش قد طلبوا عروضًا للتأمين من خمس شركات قبل فترة وجيزة من إقدامها على قطع يديها؛ الأمر الذي أثار شكوك الشرطة. كما أورد موفع "المواطن".

ويذكر ان الأطباء عالجوا يد أدليزيتش، لكن لم يعرف ما إذا كان بمقدورها استخدامها بشكل طبيعي أم لا.