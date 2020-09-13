تراند اليوم : تردد قناة سوريا دراما الجديد 2020

تردد قناة سوريا دراما الجديد 2020 في سلسلة القنوات العربية وبالأخص القنوات السورية وجَدنا تردد قناة سوريا دراما الجديد 2019 يدُكّ في الأرجاء نفسَه ووطن للعديد من التوجّهات نحو الأفلام والمسلسلات المُميّزة التي نَجدُ أنّ جمالها يتخطَّى الحُدود المحليّة، ويصل إلى ما هو أبعد من ذلك أي إلى الكثِير من الدول والمُجتمعات المهتمة بجديد الثقافات، ونُشير أنّ هذه الثقافة تتمثّل في التعرّف على ثقافة وحياة السوريين من خِلال هذه القناة التي تبُثّ كُل ما هو ذو علاقة مع الدراما السورية من أفلام ومُسلسلات.

تَعاظُم الطرح في تردد قناة سوريا دراما الجديد 2019 كان دومًا سباقًا وحاوٍ في جنباته للعديد من الرؤية المُستقبلية التي تهدف إلى زيادة رِقعة مُتابعة هذه القنوات عبر الأقمار الصناعية المُنتشرة فوق تلك الرقع.

تردد قناة سوريا دراما الجديد

القمر/ المعلومات التردد الاستقطاب نايل سات 11177 افقي عرب سات 12054 عمودي هوت بيرد 12245 افقي

قناة سوريا دراما مُتخصّصة بنشر المواد الدرامية، وهذا ساعد في بناء الكثير من شامل الخاص بها.