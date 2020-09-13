تراند اليوم : آنجي خوري تظهر مؤخرتها بقرف – فيديو

نشرت السورية آنجي خوري فيديو أظهرت فيه مؤخرتها بقرف وارتدت البيكيني الأسود داخل إحدى المسابح الخاصة.

هذه السورية أساءت لسوريا التي لم تنجب مثلها من قبل، بل كل السوريات محترمات جدً ولا تعتمدن على أجسادهن بل على ثقافتهن أو على أمومتهن أو على نجوميتهن بكل إحترام بعيدًا عن الإبتذال.

اقرأ: لماذا لا يكون مصير آنجي خوري كما سما المصري؟ – فيديو

Advertisements

آنجي لم تتعلم بعد حتى بعد سجنها في دبي وسوريا بل تكمل بمسيرتها اللا أخلاقية على السوشيال ميديا معتقدة بأنها ستصبح شخصية مشهورة.

اقرأ: السورية آنجي خوري بالملابس الداخلية – صورة

لا تعرف هذه الفتاة إنها جعلت من نفسها سلعة يستفيد منها المكبوتين جنسيًا عبر مشاهدة فيديوهاتها المقرفة وصورها السيئة.