تراند اليوم : العلماء يربطون أشهر الولادة بطول العمر

موسكو/ الخليج 365

يرى الأخصائيون أن تاريخ ميلاد الإنسان قد يؤثر على طول عمره, حيث استطاع العلماء تحديد أشهر الميلاد التي يمكن أن تمنح الإنسان عمرا مديدا.

وقام العلماء الأمريكيون بتحليل إحصاءات ما يزيد عن 1500 مواطن قد تخطوا عمر الـ100 عام.

وقالوا إن شهر الميلاد يعد أمرا هاما من ناحية طبية، إذ أن حالة البيئة وتساقط الأمطار والثلوج تؤثر على تطور الجنين في رحم الأم. وعلى سبيل المثال فإن الأم يمكن أن تأخذ البرد، ما سيؤثر سلبا على الجنين وسيزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة .

وتواجه الأمهات كقاعدة عامة في موسمي الربيع والشتاء نقصا بالفيتامينات، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلبا كذلك على صحة الطفل.

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وحسب الخبراء فإن الأشخاص الذين ولدوا في أشهر الخريف لديهم فرصة أكبر لأن يعيشوا لفترة طويلة، إذ أنهم يتعرضون لخطر الإصابة الأقل بأمرض معدية موسمية.

المصدر:سبوتنيك نيوز