أكشاي كومار يكشف سر تناوله بول البقر يوميا

كشف النجم الهندي أكشاي كومار، البالغ من العمر 53عاماً، أنه يشرب يومياً بول البقر، إذ يصفه الهنود لعلاج كوفيد-19.

وقال كومار للممثلة هوما قرشي خلال برنامج تلفزيوني مع المغامر البريطاني بير جريلز: "لم أكن قلقاً. أتناول بول البقر يومياً من أجل مزاياه العلاجية في الطب التقليدي الهندي (أيورفيردا)، وهذا سر ارتياحي".

ويُعرف الممثل بتأييده الشديد لحزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي الهندوسي، الذي ينفق ملايين الدولارات لتطوير منتجات محضرة من بول أو روث هذه الحيوانات التي يقدّسها الهندوس المتديّنون.

ويعزى لهذه المنتجات قدرات مزعومة في مكافحة السكري أو السرطان كما أنها تُستخدم في صنع معجون الأسنان، لكن لم تثبت أي دراسة علمية متكاملة هذه المزايا المفترضة. كما أورد موقع "العين الإخبارية".

ويتناول الكثير من الهندوس بول البقر من أجل مزاياه الصحية المفترضة، كما أن أعضاء في حزب مودي (بهاراتيا جاناتا) يوصون بتناول بول أو روث الأبقار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.