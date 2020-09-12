تراند اليوم : ما قصة هذه الصورة للبغدادي التي ظهرت بموقع داعش الرسمي؟

فوجئ أعضاء تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي بتصدر صورة لزعيمهم أبو بكر البغدادي غلاف مجلتهم النبأ التي ينتظرونها كل خميس، محاطاً بعدد من الراقصات.

ونشرت الديلي ميل البريطانية تقريرا عن نجاح قراصنة شباب من العراق في اختراق موقع مجلة النبأ الداعشية ونشروا صورة لقائد التنظيم أبوبكر البغدادي محاطا براقصات.

وقامت المجموعة التي تطلق على نفسها "داعشغرام"، بتجميع شعارات لمواقع إباحية وصور ساخنة ووضعتها على الغلاف.

وتسببت صورة البغدادي المحاط بالراقصات مع افتتاحية تتحدث عن احتفال زعيم التنظيم بمناسبة "تأهل فريق داعش" إلى دور الـ16 في كأس العالم.

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ويسعى القراصنة إلى تسجيل بيانات كل شخص يقوم بتنزيل المجلة، حتى يتم تعقبه، وذلك وفق ما ذكر شباب الـ"داعشغرام" لموقع ميل أون لاين".

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وقالوا إنه تم استهداف 120 مجموعة لداعش، كل منها يحتوي على حوالي 150 عضواً، حيث تم استخدام عشرات الحسابات الخاصة لمهاجمة لتنظيم، فيما نشرت محتوى مزيفا أكثر من 500 مرة، وقد تم مشاركة هذا المحتوى مرات عدة من قبل أنصار التنظيم.

وأكدت المجموعة العراقية أن عملياتها ضد داعش مستمرة من أجل إرباك التنظيم، فبمجرد إدراكهم أنهم قد تعرضوا لهجوم معلوماتي، اعتقد العديد من أعضاء التنظيم ممن نقروا على روابط القراصنة أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مصابة بفيروس.