شاهد: طفلة مصرية تقود سيارة نقل على الطريق السريع

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماع، مقطع فيديو، لطفلة صغيرة في مصر تقود سيارة نقل ثقيل على أحد الطرق السريعة، بينما يوجهها شخصان آخران، وينبهانها لوجود سيارة على يمينها لتراها في المرآة.

ونقل موقع بوابة "الوطن"، عن مصدر أمني قوله إن "الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، تحقق في واقعة انتشار فيديو على مواقع التواصل، لطفلة تقود سيارة نقل ثقيل على الطريق السريع".

وأضاف المصدر أنه "سيتم فحص الفيديو للوقوف على حقيقته، بعرضه على لجنة مختصة للوقوف على تفاصيل الواقعة".

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وتظهر في الفيديو الطفلة فى السيارة ممسكة بطارة القيادة وبجانبها شخصين يقومان بتوجيه التعليمات والنصائح المرورية لمساعدتها فى القيادة حيث ظهر صوت أحدهما وهو يقول لها "جنبك عربية على الناحية التانية خلى بالك .. بصى على المراية فى عربية جنبك .. أنت كدا بعيدة عن الخط".

وترد عليهم الطفلة "شايفة والله اهو، ليجيبها أحدهم بقوله "شاطرة".

وقد تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى مع هذا الفيديو بسبب استهتار الأهل بالطفلة وحياتها وحياة الأخرين بسبب صغر سنها وكبر حجم السيارة، التي يقودها عادة أشخاص مختصون نظرا لخطورتها.