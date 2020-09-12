تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة 2018 الكويت وأسماء الأوائل للقسمين العلمي والأدبي موقع المربع الإلكتروني

نتائج الثانوية العامة 2018 الكويت وأسماء الأوائل للقسمين العلمي والأدبي موقع المربع الإلكتروني ،وأعلن السيد الدكتور محمد الفارس نتائج الثانوية العامة 2018 الكويت، خلال مؤتمر صحفي وتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2018 الكويت بالقسمين العلمي والأدبي كما تم الكشف عن أسماء أوائل الثانوية العامة بالكويت، وسنضع لكم رابط الحصول على نتائج الثانوية العامة بالكويت 2018، حرصاً منا على تسهيل العملية على الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج الثانوية العامة 2018 الكويت

بعد الانتهاء من الاختبارات وطول انتظار وترقب من الجميع لإعلان نتائج الثانوية العامة 2018 الكويتـ تم إسدال الستار أخيراً عن جميع النتائج لطلاب الكويت 2018، وقد قال الدكتور محمد الفارس وزير التربية والتعليم بدولة الكويت أن نسبة النجاح لطلاب الثانوية العامة في القسمين العلمي والأدبي والمعهد الديني بلغت 78.13 في المئة، وهذه نسبة جيده جداً، وسيتم وعرفة نتائج الثانوية العامة 2018 الكويت من خلال موقع طالب أو المربع الإلكتروني التابع لوزارة التربية بالكويت.

كما أوضح سيادته أن عدد الطلاب اللذين أدوا الاختبارات بلغ 37217 طالبا وطالبة نجح منهم 29078 طالبا وطالبة منهم 19280 في القسم العلمي نجح منهم 15491 طالبا وطالبا و16701 طالبا وطالبة في القسم الأدبي نجح منهم 12652 طالبا وطالبة.

أسماء أوائل الثانوية العامة الكويت 2018

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وخلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الثانوية العامة الكويت، كشف السيد الوزير محمد الفارس عن أسماء أوائل الثانوية العامة من القسمين العلمي والأدبي، والتي نستعرضها عليكم كالتالي:

أوائل الثانوية العامة الكويت 2018 القسم العلمي:

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الطالبة وفاء سعيد ثانوية الفروانية حصلت على المركز الأول في القسم العلمي بنسبة 99.94

الطالبة منيرة مبارك الغريب من ثانوية بيان على المركز الأول على الكويتيين بنسبة 99.77

أوائل الثانوية العامة الكويت 2018 القسم الأدبي:

الطالبة رغد محمد أبو ريا من مدرسة النجاة الأهلية على المركز الأول على الكويت بنسبة 99.38

الطالبة حصة خالد العصيمي من ثانوية الطاهرة بنت الحارث في المركز الأول على الكويتيين بنسبة 99.29

الطالب راشد تركي العجمي حل في المركز الأول على مستوى الكويت بحصوله على 91.10

رابط نتائج الثانوية العامة 2018 الكويت

من خلال موقع المربع الإلكتروني يمكنكم الآن الحصول على نتائج الثانوية العامة 2018 الكويت من هنــــــــا، وفي حالة مواجهة أي مشكلات بخصوص الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2018 الصف الثاني عشر يمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات، وسوف نجلب لكم الإجابة عن استفساراتكم في أقرب وقت ممكن، أسرة موقعنا تُهنئ جميع الطلاب الناجحين وتتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق إن شاء الله.