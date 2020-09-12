تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 الكرخ الاولى نتائج الكرخ الثانية كرخ الثالثة موقع النجاح نتائج الثالث متوسط 2018

نتيجة نتائج الثالث متوسط 2018 بالعراق وكافة المحافظات العراقية الآن نقدمها خصيصاً لكم، حيث توجد على موقع النجاح حالياً، وبعد دقائق قليلة سوف توجد على موقع وزارة التربية العراقية، وموقع السومرية نيوز، وناجح، هذة النتائج الآن متاحة لكافة الطلاب والطالبات، عبر رقم التسجيل، سوف تتمكن من معرفة درجات كافة المواد الدراسية على حدة وأيضاً المجموع الكلي.

نتيجة الثالث متوسط 2018 في كافة المحافظات العراقية نقدمها لكم، حيث الآن توجد هذة النتيجة على الروابط التي وضعت خصيصاً لها حالياً، والتي هي ، موقع ناجح، موقع النجاح، بوابة موقع وزارة التربية العراقية الإلكترونية، موقع السومرية نيوز، وفي دقائق معدودة قادمة سوف يعطي وزير التربية العراقية، الدكتور محمد إقبال الإشارة لرفع الستار عن هذة النتيجة، ومحتمل أن تكون حالياً والإستعلام برقم التسجيل.

نتيجة الثالث متوسط 2018 لـ جميع محافظات دولة العراق الدور الأول، تعتبر الأكثر بحثاً الآن بل والأهم على الإطلاق، كافة مواطني العراق على علم بأن نتيجة الثالث المتوسط على الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم الآن، وسبب التأخير في الإعلان عنها هو تأخير كافة المدارس التابعة لـ محافظة كردستان في القيام بإرسال الدفاتر الخاصة بالامتحانات إلى العاصمة بغداد لـ مقر اللجنة المركزية هناك، على أن يتم الإعلان عن النتائج بالتتابع، وفي وقت سابق قد تم الإعلان عن نسبة النجاح، والتي أتت ذلك العام لتتراوح ما بين نحو الـ 71% والـ 87%، لتحتل المركز الأول محافظة الناصرية بنسبة تبلغ نحو الـ 83%، وفي المركز الثاني تأتي محافظة بغداد بنسبة تبلغ نحو الـ 81%.

نتيجة الثالث متوسط 2018 الدور الأول في العراق

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وأتت نتيجة الثالث متوسط راميه بظلال واسعة على طلاب وطالبات تلك المرحلة التعليمية، مفيداً محمد إقبالي، وزير التربية العراقية معلناً عن نسب النجاح لكل مادة وهي، العربية 93%، والإسلامية 98%، والرياضيات 85%، واللغة الإنجليزية 77%، والأحياء 92%، والإجتماعيات 68%، والفيزياء 90%، والكيمياء 93%، والآن موعدنا مع الروابط الخاصة بنتيجة الثالث متوسط بكافة محافظات العراق .

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