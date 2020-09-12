تراند اليوم : وزارة التربية في سوريا نتائج البكالوريا حسب الاسم الدور الاول وزارة التربية www.moed.gov.sy رابط نتائج البكالوريا 2018 ســـــوريا

سوريا - الخليج 365

تعرف على نتيجتك فورا في اختبارات البكالوريا الثانوية العامة 2018 في سوريا ، لجميع الطلاب والطالبات دورة الاولى ، من خلال رابط نتائج البكالوريا في سوريا للعام 2018 الفصل الدراسي الثاني عبر موقع وزارة التربية الوطنية في سوريا.

حيث يبحث الكثير من طلاب البكالوريا عن موقع نتائج امتحانات البكالوريا 2018، وروابط مباشرة لنتيجة البكالوريا للعام 2018 بشكل رسمي.

وزارة التربية والتعليم في سوريا أكدت أن نتائج امتحانات البكالوريا في سوريا ظهرت رسميا عبر موقع الوزراة بعد عمليات الرصد والتدقيق النهائي لدرجات الطلاب والطالبات في سوريا لامتحانات البكالوريا.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2018 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

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1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com