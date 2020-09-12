تراند اليوم : المربع الالكتروني نتائج الدور الثاني الثانوية العامة 2018 الكويت

الكويت - الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية مساء اليوم عن جميع نتائج امتحانات الصف الثاني عشر للعام 2018 الكويت الدور الثاني.

حيث ننشر لكم اليوم نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2018 الدور الثاني بالاسم ، والتي أعنت عنها وزارة التربية والعلنت عنها وزارة تعليم الكويتية مساء اليوم الاحد لجميع طلاب الكويت الثانوية العامة 2018 على موقع طالب التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية، وعدد من المواقع الالكترونية الاخرى.

فقد أكدت وزارة التربية الكويتية، أنها انتهت من أعمال الكنترول ورصد الدرجات لطلاب المرحلة الثانوية الدور الثاني، عبر الروابط التالية

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.رابط فحص نتائج الطلاب

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رابط وزارة التعليم الكويتية نتائج الطلاب

أسرة موقعنا تتمني لكم النجاح والتوفيق والمزيد من التقدم، وننوه عليكم أنه في حالة عدم الوصول إلى نتائج طلاب الكويت عبر الرابط المرفق أعلاه، فإنه يمكنكم ترك الرقم المدني أو رقم جلوس الطالب.