تراند اليوم : متى تنزل الدورة بعد الدوفاستون ؟!

مصر- الخليج 365

يبحث الكثير من النساء عن موعد نزول الدورة الشهرية بعد استخدام دواء الدوفاستون ، حيث نسلط الضوء من خلال المقال التالي كاة التفاصيل حول دواء الدوفاستون ولماذا يستخدم ، وموعد نزول الدورة.

إن الدوفاستون هو عبارة عن دواء هرموني, يشابه في عمله عمل البروجسترون.

وفي الحالة الطبيعية فإن بطانة الرحم تعتمد في تسمكها وثباتها على توازن هرمونين أساسين هما: هرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون.

فالاستروجين يزيد من سماكة البطانة, والبروجسترون يملأ الفراغات بين الخلايا ويلصقها ببعضها, ويمكن تشبيه عمل الاستروجين بالحجارة أو الطوب, والبروجسترون كأنه الإسمنت الذي يمسك الطوب مع بعضه.

ولأن الدوفاستون هو دواء هرموني يشبه في تركيبه هرمون البروجسترون, فإنه يعطى لتثبيت بطانة الرحم بعد أن تكون تسمكت بالاستروجين, فإن حدث الحمل, فتبقى البطانة ثابتة ولا تنسلخ, حتى لو تم إيقاف الدوفاستون؛ لأن المشيمة ستقوم بإفراز هرمون البروجسترون.

لكن إن لم يحدث الحمل, فستنسلخ البطانة وتبدأ بالسقوط وتحدث الدورة, لعدم وجود بروجسترون كاف لتثبيت البطانة.

وانسلاخ البطانة لا يحدث فجأة, بل يأخذ بضعة أيام, فقد يكون بعد 2 يوم، أو قد يتأخر ليصل إلى 5 أيام، أي أن الفترة الوسطية هي من 2-5 أيام.

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والدم الذي ينزل خلال تناول الدوفاستون يعتبر استحاضة, لأنه ناجم عن نز لقطرات من الدم تأتي من الأوعية التي تغذي البطانة, وهو وليس ناجم عن انسلاخ البطانة الرحمية.

أما انسلاخ البطانة ونزول الدم فهو التعريف العلمي لكلمة الحيض، وهو لا يحدث إلا بعد أن يتم إيقاف الدوفاستون.

ولا فرق بين تنزيل الدورة بالحبوب أو بالإبر, فالمبدأ وآلية العمل واحدة, لكن كمية البروجسترون ونوعه تختلف بين الإبر وبين الحبوب, وبالإبر نضمن وصول تركيز الدواء في الدم إلى مستوى جيد.

متى تاتي الدورة بعد الدوفاستون

هنالك الكثير من النساء التي تعتمد علي هذا النوع من العلاجات، أو العلاجات التي تقوم بنفس المهمة التي تساعد علي الحصول علي كافة المعلومات حول هذا الدواء المهم، حيث يتم التعامل مع هذا الدواء من خلال متابعة مستمرة مع الطبيب، والتشخيص المناسب لحالة المريض، الذي يتم بعدها وصف العلاج المناسب.

فمن المتوقع إن تنزل الدورة خلال ثلاث أو أربع أيام من التوقف عن شرب الدواء، كما يقول الأطباء المختصين في هذا المجال، فمن المعروف إن العمل علي تقديم الحل لمثل هذه الحالات، يحافظ علي سلامة المرأة علي الدوام من الإصابة بالمضاعفات المختلفة، والتي لها الفضل في علاج العديد من المشاكل التي تواجها المرأة.