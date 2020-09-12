تراند اليوم : فيديو تعذيب عبدالله الاغبري .. فيديو عبدالله الاغبري كامل بدون حذف

فيديو تعذيب عبدالله الاغبري مشاهدة وتحميل فيديو تعذيب عبدالله الاغبري بدون حذف، وهزّت جريمة قتل شاب الرأي العام في اليمن، بعد أن وثقت كاميرا مراقبة تفاصيل تعذيبه لساعات حتى الموت. وتوفي الشاب عبدالله الأغبري (24) عاماً إثر نزيف داخلي، بعد تعرّضه للضرب المبرح والتعذيب من قبل خمسة أشخاص. وتشير رواية أمنية نشرها موقع "الإعلام الأمني" التابع لوزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى أن الأغبري يعمل لدى هؤلاء الأشخاص في متجر لبيع الهواتف الخليوية وسط العاصمة اليمنية صنعاء. وقال الموقع إن المُتهمين الخمسة قاموا بالاعتداء على الشاب ضرباً وتعذيباً باستخدام أسلاك الكهرباء حتى فارق الحياة، بعد أن زعموا أن المجني عليه سرق هواتف من المحل التابع لهم، مضيفاً أن "لا دليل على دعواهم".

وأشار الموقع إلى أن فريق الأدلة الجنائية لاحظ وجود آثار ضرب وتعذيب مُبرح في أنحاء جسم الضحية. وبحسب كاميرا المراقبة، فقد وقعت الجريمة في السادس والعشرين من أغسطس/آب الماضي، وانتشرت مقاطع الفيديو، أمس الأربعاء، كالنار في الهشيم وأثارت غضباً يمنياً واسعاً.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسوماً أبرزها "#ابن_الاغبري" و"#عبدالله_الاغبري" و"#عبدالله_الاغبري_قضية_رأي_عام"، وطالبوا بإنزال أقسى العقوبات على الجناة.

وكتبت أبها عقيل "أستاذه يقله سيّب (اترك) الدراسة واطلع صنعاء أنا لقيت لك شغل عند واحد بصنعاء.. الولد يطلع بكل ثقة وبراءة وبعد اسبوع بس يقتل تحت التعذيب من قبل صاحب المحل وأصحابه". وتساءلت "أيش الجريمة اللي ارتكبها خلال أسبوع واحد بس تخليهم يقيموا أنفسهم نيابة وقضاء وتنفيذ حكم بكل هذه الوحشية، القهر إنك تلاقي من يبرر ويدور اعذار، نتمنى معرفة الحقيقة نشتي نعرف ليش وأيش المنطق اللي يخلي الواحد يتجرد من كل ما يتصل بالإنسانية".

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وظهرت الفتاة بالصورة التي نشرتها صحيفة “الوطن” المصرية، وهي في أحضان أحد المتهمين، وحذفت الصحيفة الصورة سريعاً تنفيذاً لمبدأ سرية المعلومات بأمر من النيابة العامة.

وأعلن 11 محاميًا يمنيًا، تطوعهم للدفاع عن قضية الضحية عبدالله الأغبري، والذي لفظ أنفاسه تحت التعذيب من قبل 5 أشخاص بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونشر موقع ”عدن الغد“ المحلي صورة لبيان المحامين، الذي أكدوا فيه ”تشكيل فريق قانوني لتقديم العون القضائي لأولياء دم الاغبري“.