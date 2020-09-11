تراند اليوم : هيفا وهبي هربت من منزلها

شبّ حريق ضخم داخل مرفأ بيروت ولم يُخمد إلا بعد ١٨ ساعة.

مشهد الحريق أعاد للذاكرة يوم تفجير المرفأ في ٤ آب – أغسطس والذي ذهب ضحيته أكثر من ١٩٠ شخص، وألاف الجرحى وتشّردت آلاف العائلات بعدما دُمّرت منازلهم كليًا.

الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي سخرت من الأمر بداية وصوّرت طائرة هيلوكوبتر تابعة للجيش اللبناني التي كانت تساعد بإطفاء الحرائق منعًا لكارثة جديدة وقالت: LOL.

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وبعد رؤيتها لحجم الحريق الشبيه ببداية الانفجار في آب – أغسطس، نشرت فيديو، وقالت إنها تركت كما كل اللبنانيين القريبين من مكان الحادث البيوت حتى لا يعيشون صدمة أو كارثة جديدة.

هيفا هربت خوفًا على حياتها كما فعل بعش الأشخاص مع اندلاع الحريق في المرفأ، لأنهم عاشوا لحظات صعبة لا تُنتسى وستحفر في ذاكرتهم إلى الأبد.