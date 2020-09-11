تراند اليوم : تنسيق فنون جميله ٢٠٢٠ .. نتيجة تنسيق فنون جميلة 2020

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توقعات تنسيق فنون جميلة 2018,فلقد عرفت كلية الفنون الجميلة بشهرتها بين الكليات الأخرى، فقد تم إنشاءها عام 1908 في مصر، وكانت تعرف حينها بـ”مدرسة الفنون الجميلة”، وفي عام 1910 أصبحت تلك المدرسة تحت إشراف الجامعة المصرية الأهلية لكن ذلك لم يستمر طويلًا.حيث أنها في أكتوبر 1910 ألحقت المدرسة بإدارة التعليم الفني بوزارة المعارف، وفي عام 1928 أدخلت مدرسة الفنون الجميلة المصرية مرحلة جديدة وأصبحت مدرسة عليا حتى تم تسميتها مدرسة “الفنون العليا”، وكان شرط الالتحاق بها أن يتم الطالب دراسته في المدرسة التحضيرية للفنون الجميلة والتي أنشأتها وزارة المعارف.

تنسيق كليه فنون جميله مرحله اولي 2020 ,نتيجة قدرات فنون جميلة ,كليه فنون تفيل من كام ,وكانت سنوات الدراسة بتلك المدرسة 4 سنوات فقط؛ حتى عام 1937 أضيفت سنة إعدادية لسنوات الدراسة الأربع، فأصبحت مدة الدراسة خمس سنوات وذلك بعد أن تم إلغاء نظام المدرسة التحضيرية وحدد القبول بالمدرسة للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية “شهادة الكفاءة لأقسام الفنون وشهادة البكالوريا لقسم العمارة” وذلك بعد اجتياز امتحان دقيق للقدرات ،توقعات تنسيق فنون جميلة 2020 ,كليه فنون جميله بتاخد من كام .

ويتساءل الكثير اليوم العديد من التساؤلات حول كلية فنون جميلة ومنها اختبارات قدرات فنون جميلة 2020 ,كلية الفنون التطبيقية بتاخد من كام ، تنسيق فنون جميلة قسم ديكور ,تنسيق القبول بكليه الفنونالتطبيقية ,موعد ظهور نتيجة تنسيق فنون جميلة 2020 فى جميع الجامعات المصرية ، تنسيق فنون جميله عماره 2020 المتوقع هذا العام ,مجموع كلية فنون جميلة 2020.

وبعد قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 عدل اسم المدرسة إلى “كلية الفنون الجميلة”، وقد ضمت إلى وزارة التعليم العالي عام 1961 بعد أن كانت تابعة لوزارة التربية والتعليم.بالفيديو والصور ماهى اختبارات قدرات فنون جميلة ,تنسيق كلية فنون جميلة الاقصر 2016 2018, نتيجة اختبار قدرات فنون جميلة ،تنسيق كليات الفنون الجميله والفنون التطبيقيه .

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وتعد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

أول وأقدم كلية للفنون في مصر، حيث ضمت الكلية إلى الجامعة في أكتوبر 1975، وكانت جامعة حلوان حينها تمتلك كليتان للفنون؛ الأول بحي الزمالك في القاهرة والتي مازالت حتى الآن تابعة للجامعة، والثانية كانت بمحافظة الإسكندرية إلا أنه في سبتمبر 1989 أصبحت تلك الكلية تابعة لجامعة الإسكندرية , الحد الادنى لكلية فنون جميلة 2018 .

وتضم جامعة حلوان الكليات الثلاثة؛ الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية، ومدة الدراسة بهم 5 سنوات، وتقبل الكلية الشعبتين العلمي والأدبي حسب اختيار قسم من خمسة أقسام بالكلية، ولكن قسم “الديكور” يقبل طلاب علمي فقط ويُخرج مهندسين ديكور عمارة داخلية أو ديكور سينما ومسرح وتليفزيون، ويتبع خريجين القسم لنقابة “مهندسين الديكور”.

كما يقبل قسم “العمارة” طلاب علمي رياضة فقط؛ حيث يتطلب مهارات يدوية أكثر من الطالب، ويتبع خريجي القسم نقابة المهندسين كما يكون لهم نفس امتيازات المهندسيين، ويقبل قسم “التصوير” الشعبتين من طلاب العلمي والأدبي؛ ويقصد به الرسم وليس التصوير الفوتوغرافي.

ويقبل قسم “الجرافيك” الشعبتين أيضًًا ويعد الطالب التصميم بشكل عام؛ كالإعلانات والكارتون والتصميم عمومًا ومثلهم قسم النحت ويعمل خريجوه في مصانع العربيات وأجهزة الهواتف النقالة وتصميم المنتج.

كما تندرج أقسام “النحت” و”الجرافيك” و”التصوير” تحت قسم فنون في السنة الإعدادية ثم يتخصص الطالب في الفرقة الأولى، ويتبع خريجين الكلية لنقابة الفنانين التشكيليين، عدا قسمي العمارة والديكور ,تنسيق كلية فنون جميله فنون حلوان 357.5 لعام 2017/2018

كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية

بعد انفصلها عن جامعة حلوان أصبحت الكلية تتبع جامعة الإسكندرية منذ عام 1989؛وتقع حاليًا في أربع مباني بمنطقة “جليم”؛ وتعتبر مباني الكلية من القصور الشهيرة بتلك المنطقة والتي تحولت إلى مباني تابعة للكلية؛ حيث يوجد المبنى الرئيسي ويسمى “مبنى مظلوم” وهو المبنى المخصص لقسمي “العمارة” و”النحت” بجانب المكاتب الإدارية؛ كمكتب عميد الكلية، ومكاتب وكلاء الكلية، بجانب عدد من الأقسام الإدارية ، وقد خصص لها محطة ترام تحمل اسم المباني.

كما تتواجد 3 مبانى أخرى؛ وهي مبنى “عمر طوسون” والذي يوجد به قسم “الديكور”، بجانب مبنى “جليم” وبه قسم “التصميمات المطبوعة”، ومبنى “جناكليس” والذي يتواجد به قسم “إعدادي”.

وكانت كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية على قسمين فقط؛ وهما “قسم العمارة”، و”قسم الفنون العام” الذي يندرج منه “النحت” و”الديكور” و”التصميمات المطبوعة”، إلا أنه تم اعتبار قسم “الديكور” قسم مستقل بذاته منذ فترة قريبة، محددًا له شروط خاصة بالقبول ويمكن لطلاب شعبة العلمي علوم الانضمام له ولكن بنسب يحددها مجلس الكلية.

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وخلال العام الدراسي الحالي؛ اعتبرت كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية الأعلى في التنسيق عن باقي الجامعات، حيث جاء تنسيقها 365.5 درجة، وتعتبر الكلية عملية ولايتبع فيها نظام الانتساب,تنسيق كلية فنون جميله فنون ج الاسكندريه 364.5 ؟

كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

تعتبر الكلية من الكليات المستحدثة بجامعة المنصورة حيث تم إنشاءها لتستقبل أول دفعة من الطلاب في العام الدراسي الماضي؛ وبالرغم من حداثة الكلية إلا أنها شهدت ارتفاعًا في مجموع المقبولين بيه فكان دخولها وفقًا لتنسيق العام الدراسي الحالي “363.5” درجة لتتفوق بذلك على الكلية الأم بجامعة حلوان.

وبالرغم من ذلك إلا أن حدثت حالة غضب بين طلاب الثانوية العامة المقبلين على تلك الكلية؛ حيث فوجئ بإن الكلية لن تقبل أكثر من 60 طالبًا فقط في العام الدراسي الحالي بالرغم من مساحتها الواسعة، وتتضمن كلية الفنون بجامعة المنصورة 5 أقسام؛ وهم “العمارة”، “الديكور”، “التصوير”، “النحت”، “الجرافيك”.

تنسيق كلية فنون جميله فنون المنصورة 356 لعام 2020

كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا

تعد تلك الكلية ثالث أقدم كلية للفنون بالجامعات المصرية الحكومية، حيث أنشئت عام 1984 وكانت ملحقة بمبنى كلية العلوم، وفي عام 1991 بدأت الكلية في تواجدها بمبنى خاصة بها، لتبدأ في عام 1994 ادخال عدد من الأقسام على الكلية؛ وهي “الديكور” و”الجرافيك” و”التصوير” و”النحت”.

وفي سبتمبر 1994 تم إنشاء قسم العمارة، وفيم الترميم وصيانة الآثار، بجانب استحداث شعبة “الرسوم المتحركة” التي تحولت بعد ذلك إلى قسم مستقل بذاته، وفي عام 1998 أنشئت اللائحة الداخلية للكلية لتؤكد على تواجد 7 أقسام بالكلية لتنفرد بقسمي “الترميم وصيانة الآثار”، و”الرسوم المتحركة”.

وبالرغم من تفردها بأقسام عن باقي الكليات إلا أن تنسيقها للثانوية العامة العام الماضي كان الأقل وسط هذه الكليات فوصلت درجات القبول بها لـ “281.5” درجة.

تنسيق كلية فنون جميله فنون المنيا 342.5 لعام 2017/2018

كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي “فرع الأقصر”

أنشئت هذه الكليةوفقًا لقرار وزاري عام 1996، لتبدأ الدراسة بها منذ العام الجامعي 1997، يرجع اختيار مدينة الأقصر مقراً للكلية لما تتمتع به هذه المدينة من تراث حضاري عريق يمثل مدرسة من أهم مدارس فنون النحت والتصوير والعمارة في التاريخ القديم والحديث، فهي مدينة طيبة التي قال عنها الشاعر الإغريقي “هوميروس” اسم المدينة ذات المائة باب لكثرة ما بها من صروح معمارية عالية وبوابات شاهقة وأطلق عليها العرب فيما بعد مدينة الأقصر أي مدينة القصور.

ومدة الدراسة بالكلية لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات تبدأ بسنة إعدادية لتخصص العمارة وسنة إعدادية لتخصص الديكور، وإعدادية مشتركة لتخصصات التصوير الجرافيك والنحت، ويحدد للطالب بعدها تخصصه طبقا للمقررات الواردة بجداول الخطة الدراسية وطبقا لنظام السنة الدراسية الكاملة، ويبدأ التخصص الدقيق بأقسام الكلية بالفرقة الثالثة، حيث ينقسم قسم التصوير إلى شعبتين؛ “التصوير”، و” التصوير الجداري”، وقسم الجرافيك يضم شعبتي “التصميمات والرسوم المتحركة” و”فن الكتاب”، وقسم النحت يضم شعبتي “النحت الفراغي والميدالية” و”النحت البارز”.

الحد الأدنى لكليات الطب والهندسة 2020

رسميا، أعلن الدكتور “خالد عبد الغفار” عن الحد الأدنى للقبول في الكليات المختلفة للعام الدراسي 2020/2019، وجاء كالتالي:

الكلية الحد الأدنى بالدرجات الحد الأدنى كنسبة الطب البشري 402 98.04% الصيدلة 397 96.8% طب الأسنان 401 97.8% العلاج الطبيعي 396.5 96.7% الاقتصاد والعلوم السياسية 394 96.1% الإعلام 389.5 95% الآثار 376 91.7% الألسن 388.5 94.75%

أما كليات الهندسة فقد نزلت إلى المرحلة الثانية، أي أنه يوجد أماكن فارغة بكليات الهندسة وبالتالي التقديم في المرحلة الثانية متاح لكليات الهندسة ولكن كليات معينة وهي:

هندسة حلوان

هندسة الفيوم

هندسة أسيوط

هندسة بور سعيد

هندسة إلكترونية منوف ج المنوفية

هندسة السويس

هندسة المطرية ج حلوان

هندسة أسوان

هندسة بنها

هندسة الطاقة بأسوان

هندسة المنيا

هندسة قنا

هندسة سوهاج

هذا بالإضافة إلى المعاهد الهندسية الخاصة والتي يتم الالتحاق بها مقابل مصاريف سنوية.

تنسيق القبول في الكليات المختلفة 2018 (شعبة العلمي)

طب المنصورة 405.0

هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 405.0

طب كفر الشيخ 404.0

طب الإسماعيلية ج قناة السويس 404.0

طب شبين الكوم جامعة المنوفية 403.5

طب المنيا 403.5

طب الزقازيق 403.5

طب طنطا 403.5

كلية الطب بقنا 403.5

طب سوهاج 403.0

طب القاهرة 403.0

طب الإسكندرية 403.0

طب بورسعيد 403.0

طب بنها 403.0

طب بنى سويف 402.5

طب عين شمس 402.5

طب أسيوط 402.5

كلية طب أسوان 402.5

طب الفيوم 402.0

طب السويس 402.0

طب حلوان 402.0

طب أسنان المنصورة 401.5

طب أسنان جنوب الوادي 401.5

طب أسنان طنطا 401.5

طب أسنان الإسكندرية 401.5

طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الزقازيق 401.5

كلية طب الأسنان جامعة أسيوط 401.0

كلية طب أسنان الفيوم 401.0

كلية طب الأسنان جامعة بنى سويف 401.0

طب أيسنان القاهرة 401.0

طب أسنان عين شمس 401.0

طب أسنان كفر الشيخ 401.0

طب أسنان الإسماعيلية ج قناة السويس 401.0

طب الأسنان المنيا 401.0

كلية الصيدلة ج جنوب الوادى 400.0

كلية الصيدلة ج المنوفية 400.0

صيدلة الفيوم 399.0

كلية الصيدلة ج السادات 399.0

صيدلة المنصورة 398.5

صيدلة سوهاج 398.5

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي ج كفر الشيخ 398.5

صيدلة المنيا 398.5

كلية الصيدلة جامعة دمنهور 398.0

صيدلة طنطا 398.0

صيدلة الزقازيق 398.0

صيدلة الإسماعيلية ج قناة السويس 397.5

صيدلة بنى سويف 397.5

صيدلة أسيوط 397.5

صيدلة عين شمس 397.5

صيدلة القاهرة 397.5

تابع تنسيق المرحلة الأولى 2018 (شعبة العلمي)

صيدلة بورسعيد 397.5

صيدلة الإسكندرية 397.0

صيدلة حلوان 397.0

علاج طبيعي قنا 396.5

كلية العلاج الطبيعي ج بنى سويف 396.5

علاج طبيعي جامعة كفر الشيخ 396.5

علاج طبيعي القاهرة 396.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395.0

كلية الطب البيطري المنوفية 395.0

علوم البترول والتعدين بمطروح 395.0

طب بيطري المنصورة 394.5

طب بيطري المنيا 394.5

طب بيطري سوهاج 394.5

طب بيطري بنى سويف 394.5

كلية الألسن كفر الشيخ 394.0

طب بيطري كفر الشيخ 394.0

طب بيطري قنا ج جنوب الوادي 394.0

طب بيطري الزقازيق 394.0

طب بيطري اسيوط 394.0

طب بيطري دمنهور 394.0

هندسة القاهرة 392.0

هندسة الإسماعيلية 391.5

هندسة دمياط 391.0

هندسة بني سويف 391.0

هندسة المنصورة 390.0

هندسة عين شمس 389.5

هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 388.0

هندسة طنطا 386.5

هندسة الزقازيق 386.0

هندسة الإسكندرية 385.5

هندسة كفر الشيخ 385.0

هندسة شبرا بنها 385.0

تنسيق المرحلة الأولى 2018 (أدبي)

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 400.5 درجة

كلية الألسن كفر الشيخ: 397.5 درجة

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية: 397 درجة

إعلام القاهرة: 396 درجة

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس: 395.5 درجة

كلية الألسن ج قناة السويس بالإسماعيلية: 394.5 درجة

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف: 394 درجة

ألسن عين شمس: 392 درجة

إعلام بنى سويف: 392 درجة

كلية الألسن بنى سويف: 391.5 درجة

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس: 391.5 درجة

ألسن المنيا: 390.5 درجة

إعلام ج جنوب الوادي: 389.5 درجة

كلية الألسن سوهاج: 389.5 درجة

كلية الألسن بالأقصر ج جنوب الوادي: 389 درجة

كلية الألسن ج أسوان: 388.5 درجة

الآثار بصان الحجر ج الزقازيق: 388 درجة

الآثار واللغات بفرع مطروح ج الإسكندرية: 386 درجة

آثار القاهرة: 385.5 درجة

آثار دمياط: 383.5 درجة

تابع تنسيق المرحلة الأولى (أدبي)

آثار الفيوم: 382.5 درجة

تربية المنيا: 381.5 درجة

تربية الزقازيق: 380.5 درجة

تربية عين شمس: 380.5 درجة

كلية الآثار بالأقصر: 379 درجة

تربية طنطا: 378.5 درجة

تربية الإسكندرية: 378.5 درجة

كلية الآثار سوهاج: 377.5 درجة

تربية بنها: 377.5 درجة

تربية شبين الكوم: 377 درجة

آثار قنا جنوب الوادي: 377 درجة

تربية بور سعيد: 376.5 درجة

كلية الاثار ج آسوان: 376 درجة

تربية دمنهور: 373.5 درجة

كلية علوم الإعاقة والتأهيل ج الزقازيق: 372.5 درجة

تربية ابتدائي المنيا: 372.5 درجة

تربية حلوان: 372 درجة

تربية السادات: 372 درجة

تربية ابتدائي الزقازيق: 370.5 درجة

تربية قنا ج جنوب الوادي: 369 درجة

تربية كفر الشيخ: 368.5 درجة

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد: 366.5 درجة

تربية المنصورة: 365.5 درجة

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف: 365.5 درجة

تربية ابتدائي عين شمس: 365 درجة

تربية ابتدائي بور سعيد: 364.5 درجة

التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق: 364.5 درجة

تربية الفيوم: 364.5 درجة

تربية ابتدائي طنطا: 364 درجة

تربية سوهاج: 363.5 درجة

تربية أساسي إسكندرية: 363 درجة

تربية أسيوط: 362.5 درجة

تربية بنى سويف: 362.5 درجة

تربية ابتدائي شبين الكوم: 361 درجة

تابع تنسيق الأدبي 2018

كلية البنات تربية عين شمس: 361 درجة

تربية ابتدائي بنها: 359 درجة

تربية طفولة طنطا: 357 درجة

أداب القاهرة: 357 درجة

تربية الإسماعيلية: 356 درجة

تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان: 355 درجة

أداب عين شمس: 355 درجة

تربية العريش: 354.7 درجة

تربية ابتدائي السادات: 354.5

تربية ابتدائي كفر الشيخ: 354.5

نوعية المنيا: 353 درجة

التربية للطفولة المبكرة المنيا: 353 درجة

كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس: 352

تربية طفولة الإسكندرية: 352

تربية طفولة كفر الشيخ: 352 درجة

نوعية الزقازيق: 352 درجة

التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية: 350.5

تربية ابتدائي دمنهور: 350.5

نوعية طنطا: 350 درجة

تربية جامعة السويس: 349.5 درجة

آداب بنها: 349

تربية ابتدائي المنصورة: 349

تربية ابتدائي أسيوط: 349 درجة

آداب الإسكندرية: 348

آداب حلوان: 347.5 درجة

رياض أطفال بورسعيد: 346.5 درجة

تربية فرع الوادي الجديد: 345.5

تجارة القاهرة: 345.5

رياض أطفال المنصورة: 345.5 درجة

كلية حقوق المنيا: 345.5 درجة

سياحه وفنادق الإسكندرية: 345 درجة

التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف: 344 درجة

كلية رياض الأطفال أسيوط: 343

تجاره الإسكندرية: 342.5 درجة

كلية بنات شعبة طفولة عين شمس: 342.5

تربية ابتدائي الفيوم: 342

آداب العريش: 341.7 درجة

تجاره عين شمس: 341.5 درجة

التربية للطفولة المبكرة ج السادات: 341.5 درجة

نوعية كفر الشيخ: 341.5 درجة

التربية للطفولة المبكرة الفيوم: 340 درجة

تربية ابتدائي بنى سويف: 340 درجة

نوعية الإسكندرية: 339.5 درجة

تجاره جامعة دمياط: 339 درجة

تربية ابتدائي قنا ج الوادي: 337.5 درجة

تربية ابتدائي الإسماعيلية: 337.5 درجة

كلية أداب بورسعيد: 337 درجة

تربية ش.رياض أطفال ج حلوان طالبات: 337 درجة

تربية أسوان: 336.5 درجة

رياض أطفال الإسكندرية طالبات: 336 درجة

تجاره وإدارة أعمال ج حلوان: 336 درجة

أداب انتساب موجه القاهرة: 333 درجة

تربية ابتدائي سوهاج: 333 درجة

تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات: 333 درجة

تجاره المنصورة: 332.5 درجة

تربية طفولة الإسماعيلية: 332.5 درجة

تجاره الزقازيق: 332.5 درجة

أداب الزقازيق: 332 درجة

أداب شبين الكوم ج المنوفية: 332 درجة

التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة: 331.5 درجة

تربية طفوله ج دمنهور: 331.5 درجة

تجارة كفر الشيخ: 330.5 درجة

أداب انتساب موجه عين شمس: 330 درجة

كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور: 330 درجة

رياض الأطفال ج الإسكندرية فرع مطروح: 329.5 درجة

تجاره الإسماعيلية ج قناة السويس: 328.5 درجة

تربية طفوله سوهاج طالبات: 328.5 درجة

كلية البنات آداب عين شمس: 328 درجة

كليات لشعبة العلمي خالية للمرحلة الثانية

هذا ونستعرض لكم الكليات التي نزلت إلى المرحلة الثانية، أو بمعنى آخر الكليات التي سيتم التقديم بها لطلاب المرحلة الثانية الشعبة العلمية (علمي رياضة وعلمي علوم).

حاسبات ومعلومات شبين الكوم

حقوق سوهاج

كلية حقوق المنيا

حاسبات ومعلومات الفيوم

تربية المنيا

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف

حقوق اسيوط

أداب الإسكندرية

تجاره الإسكندرية

كلية فنون جميلة فنون أسيوط

تربية عين شمس

تجاره الإسماعيلية ج قناة السويس

تربية طفولة أسوان

حاسبات ومعلومات اسيوط

تجاره كفر الشيخ

معهد فني صحي الإسكندرية

تجاره المنصورة

تجاره أسيوط

كلية الألسن سوهاج

تجاره بنى سويف

تربية بنها

حقوق الفيوم

فنون جميله فنون الأقصر

طب بيطري فرع مطروح

كلية تجارة ج أسوان

تمريض فرع مطروح

تربية أسيوط

إعلام ج جنوب الوادي

كلية الألسن بالأقصر ج جنوب الوادي

تربية الزقازيق

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف

تابع: كليات المرحلة الثانية

معهد فني صحي إسماعيلية

حاسبات ومعلومات الزقازيق

معهد فني صحي أسوان

معهد فني صحي الزقازيق

معهد فني صحي أسيوط

علوم بورسعيد

علوم أسوان

تربية/رياضة عين شمس

كلية علوم الوادي الجديد

تربية بنى سويف

معهد فني صحي بنها

معهد فني صحي ج جنوب الوادي

علوم العريش

تجاره الزقازيق

طب بيطري الإسماعيلية ج قناة السويس

علوم الإسماعيلية ج قناة السويس

كلية علوم الأرض ج بنى سويف

علوم الزقازيق

تربية المنصورة

كلية البنات علوم عين شمس

علوم المنصورة

معهد فني صحي المنصورة

علوم شبين الكوم ج المنوفية

طب بيطري جامعة السادات

معهد فني صحي بنى سويف

معهد فني صحي طنطا

تابع كليات المرحلة الثانية

كليات المرحلة الثانية

كليات المرحلة الثانية

كليات المرحلة الثانية

كليات المرحلة الثانية

كليات المرحلة الثانية

كليات المرحلة الثانية

كليات المرحلة الثانية