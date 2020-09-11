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تراند اليوم : تنسيق كليه علوم ٢٠٢٠ .. تنسيق الكليات 2020

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تنسيق كليه علوم ٢٠٢٠ .. تنسيق الكليات 2020 كلية علوم نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 اليوم السابع  تنسيق كلية الالسن من علمى علوم 2020 تنسيق كلية علوم من علمى  تنسيق كلية زراعة 2020 , نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 لطلاب شعبتى علمى علوم ورياضة، وذلك بحد أدنى للمرحلة الثانية للشعبة العلمية 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05%، ويبلغ عدد طلابها 144 ألفا و59 طالبا وطالبة، وبالنسبة للشعبة الأدبية تم قبول الطلاب بحد أدنى 285 درجة فأكثر، أى بنسبة 569.51% لأقل من 328 درجة، ويصل عدد طلاب هذه المرحلة إلى 53 ألفا و864 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 197 ألفا و923 طالبا وطالبة.

- طب بيطرى الإسكندرية 393.5

 

طب بيطرى القاهرة 393.5

 

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طب بيطرى فرع الوادي الجديد              393.5

 

كلية الطب البيطرى جامعة أسوان       393.5

 

طب بيطرى بنها       393.5

 

طب بيطرى جامعة السادات  393

 

طب بيطرى الإسماعيلية ج قناة السويس             393

 

طب بيطرى فرع مطروح         392.8

 

علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف     392.5

 

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية             392.5

 

هندسة القاهره       392

 

كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية          391.7

 

هندسة الاسماعيلية               391.5

 

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف      391.5

 

هندسة دمياط        391

 

تمريض طنطا          391

 

هندسة بني سويف  391

 

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس   391

 

إعلام القاهرة          390.5

 

هندسة المنصورة   390

 

تمريض دمنهور        390

 

المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس            390

 

علوم دمنهور            389.5

 

هندسة عين شمس 389.5

 

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس                389

 

إعلام بنى سويف     388.5

 

علوم سوهاج           388.5

 

تمريض المنصورة    388.5

 

ألسن عين شمس    388

 

هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية     388

 

كلية الألسن بنى سويف          388

 

كلية علوم الأرض ج بنى سويف              388

 

علوم كفر الشيخ     387.5

 

علوم الإسكندرية     387.5

 

علوم القاهرة          387.5

 

علوم قنا جامعة جنوب الوادى             387

 

إعلام ج جنوب الوادى           387

 

ألسن المنيا              387

 

تمريض شبين الكوم المنوفية  387

 

علوم الفيوم            386.5

 

هندسة طنطا          386.5

 

كلية الألسن بالأقصر ج جنوب الوادى 386.5

 

هندسة الزقازيق     386

 

كلية الألسن سوهاج               386

 

علوم بنى سويف      386

 

تمريض الزقازيق     386

 

كلية الألسن ج أسوان            385.5

 

علوم المنيا               385.5

 

هندسة الإسكندرية 385.5

 

علوم طنطا              385.5

 

علوم الزقازيق         385

 

هندسة كفر الشيخ 385

 

علوم عين شمس     385

 

هندسة شبرا بنها     385

 

علوم بنها  384.5

 

كلية هندسة بنها     384.5

 

علوم اسيوط           384.5

 

هندسة بور سعيد  384.5

 

هندسة حلوان        384

 

علوم المنصورة        384

 

علوم أسوان            384

 

علوم شبين الكوم ج المنوفية 384

 

هندسة السويس     383.5

 

هندسة المطرية جامعة حلوان               383.5

 

تمريض  الإسماعيلية              383.5

 

علوم حلوان            383.5

 

علوم الاسماعيليه ج قناة السويس        383.5

 

هندسة الفيوم        383

 

علوم العريش          383

 

هندسة قنا              383

 

هندسة سوهاج       382.5

 

علوم بورسعيد        382.5

 

علوم جامعة دمياط                382

 

كلية البنات علوم عين شمس                382

 

علوم جامعة السويس            382

 

هندسة المنيا           382

 

تمريض المنيا           382

 

تمريض بنها              382

 

تمريض كفر الشيخ 381.5

 

كلية علوم الوادى الجديد      381.5

 

هندسة أسوان        381.5

 

كلية الفنون التطبيقية ببنها  381.5

 

فنون تطبيقية حلوان             381

 

هندسة اسيوط       381

 

هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية              380.5

 

كلية هندسة الطاقة بأسوان 380.5

 

تمريض أسيوط       380.5

 

معهد فني صحى طنطا             380

 

تخطيط عمرانى القاهرة         380

 

علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ       379

 

معهد فنى صحى المنصورة        379

 

تمريض قنا جنوب الوادي      379

 

تمريض سوهاج      379

 

تمريض عين شمس                 379

 

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ     378.5

 

حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى       378

 

حاسبات ومعلومات القاهره   377.5

 

فنون تطبيقية جامعة دمياط                377.5

 

تمريض  بني سويف                377.5

 

تمريض القاهرة       377.5

 

الآثار واللغات بفرع مطروح ج الإسكندرية             377.5

 

علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف/ رياضة         377.5

 

الآثار بصان الحجر ج الزقازيق               377

 

تمريض الإسكندرية                 377

 

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة 377

 

حاسبات ومعلومات المنصوره                376.5

 

حاسبات ومعلومات عين شمس             376.5

 

تمريض الفيوم        376.5

 

كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق 376.5

 

فنون جميله عمارة ج حلوان 375.5

 

حاسبات ومعلومات الزقازيق 375

 

الحاسبات والمعلومات السويس             375

 

معهد فني صحى بنها 375

 

تمريض  حلوان       375

 

حاسبات ومعلومات شبين الكوم            374.5

 

حاسبات ومعلومات بنها          374.5

 

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد               374

 

كلية الفنون التطبيقية بنى سويف        374

 

معهد فني تمريض طنطا         374

 

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة 374

 

تربية الزقازيق         373.5

 

حاسبات ومعلومات حلوان    373.5

 

معهد فني صحى الإسكندرية    373.5

 

الاستزراع المائى والمصايد البحرية بالعريش           373.2

 

تمريض أسوان        373

 

حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس                373

 

كلية فنون جميلة فنون اسيوط            372.5

 

حاسبات ومعلومات الفيوم    372.5

 

حاسبات ومعلومات المنيا       372

 

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف     372

 

فنون جميلة عمارة ج الإسكندرية          372

 

حاسبات ومعلومات اسيوط   372

 

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف   372

 

كلية الثروة السمكية بجامعة السويس 371

 

معهد فنى تمريض كفرالشيخ  371

 

تربية المنيا               370.5

 

معهد فنى صحى ج جنوب الوادى           370.5

 

إعلام القاهره/رياضة               370.5

 

معهد فني صحى الزقازيق         370.5

 

كلية الألسن كفر الشيخ/رياضة             370.5

 

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس/رياضة       370.5

 

كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة    370.5

 

تربية عين شمس     370.5

 

تربية طنطا              370

 

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة           370

 

المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس /رياضة               370

 

آثار القاهرة             369.5

 

تربية المنصورة        369.5

 

كلية علوم الارض / رياضة ج بنى سويف 369.5

 

تربية إسكندرية      369.5

 

المعهد الفنى للتمريض بالجونة               369

 

تربية دمنهور            368.5

 

فنون جميله عماره المنيا        368

 

علوم رياضة الاسكندرية          368

 

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية       368

 

إعلام بنى سويف/رياضة         368

 

اثار دمياط               367.5

 

تكنولوجيا المصايد والأسماك ج اسوان 367.5

 

كلية فنون جميلة عمارة اسيوط           367.5

 

الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس/رياضة    366.5

 

كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية/رياضة              366.5

 

معهد فني صحى بنى سويف     366.5

 

ألسن عين شمس/ رياضة        366.5

 

تربية شبين الكوم   366.5

 

تربية بنها 366.5

 

آثار الفيوم          366

 

معهد فنى صحى رياضه طنطا  366

 

معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية              365.5

 

إعلام ج جنوب الوادى/ رياضة               365.5

 

ألسن المنيا/ رياضة  365

 

كلية الألسن بنى سويف/رياضة              364.5

 

معهد فنى تمريض الإسكندرية               363.5

 

مصر العالى هندسة وتكنولوجيا منصورة              363.5

 

علوم رياضة القاهرة                363.5

 

كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى/رياضة      363

 

 تربية السادات       362.5

 

كلية الألسن سوهاج/ رياضة   362.5

 

علوم رياضة كفر الشيخ          362.5

 

فنون جميله فنون الأقصر     362.5

 

كلية الألسن ج أسوان/ رياضة                362

 

علوم رياضة دمنهور 362

 

تربية الفيوم            361.5

 

معهد فني تمريض المنصورة    361

 

تربية كفر الشيخ     361

 

كلية الآثار بالأقصر                360.5

 

تربية ابتدائى الزقازيق            360.5

 

تربية حلوان            360.5

 

علوم رياضة عين شمس          360.5

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المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا          360.5

 

زراعه القاهرة         360

 

فنون جميلة فنون المنيا         360

 

معهد الصفوة العالى هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية             359.5

 

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع  6 اكتوبر هندسة بمصروفات  359

 

علوم رياضة المنصورة             359

 

تربية قنا ج جنوب الوادى     358.5

 

تمريض فرع مطروح               358.5

 

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين                358

 

معهد فنى صحى أسيوط          357.5

 

علوم رياضة طنطا   357.5

 

تجاره المنصورة        357

 

معهد فنى تمريض المنيا          356.5

 

علوم رياضة حلوان 356.5

 

علوم رياضة شبين الكوم        356.5

 

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات                356.5

 

علوم رياضة بنها      355.5

 

آثار قنا جنوب الوادي            355

 

علوم رياضة الفيوم 354

 

معهد فني تمريض الزقازيق     354

 

تربية ابتدائى المنصورة          354

 

كلية الآثار سوهاج  353.5

 

تربية ابتدائي طنطا 353.5

 

معهد فني صحى رياضة المنصورة            353.5

 

تربية/رياضه طنطا  353.5

 

تربية ابتدائى المنيا  353

 

معهد فني صحى سوهاج          353

 

علوم رياضة الزقازيق              352.5

 

تربية ابتدائي شبين الكوم      352

 

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى              352

 

كلية الاثار ج اسوان               351.5

 

معهد فنى تمريض بفاقوس ج الزقازيق  351.5

 

بنات علوم رياضة عين شمس                351.5

 

علوم رياضة بورسعيد            351.5

 

علوم رياضة الاسماعيلية        351

 

تجاره الاسكندريه    350.5

 

تربية سوهاج          350.5

 

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية            350.5

 

تربية/رياضه عين شمس         350

 

علوم العريش/رياضة              350

 

التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق        350

 

علوم رياضة جامعة السويس 350

 

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا       349.5

 

تجارة قنا ج جنوب الوادي     349.5

 

معهد فني صحى رياضه الزقازيق             349

 

علوم رياضة جامعة دمياط    349

 

علوم رياضة بنى سويف          349

 

علوم رياضة المنيا    349

 

علوم رياضة اسوان 348.5

 

علوم رياضة سوهاج               348.5

 

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية         348.5

 

تجاره جامعة دمياط               348.5

 

تجاره الزقازيق         348

 

تربية/رياضه بور سعيد          348

 

علوم رياضة اسيوط               348

 

فنون جميله فنون حلوان      348

 

علوم رياضة قنا جنوب الوادى              347.5

 

فنون جميله فنون ج الاسكندريه           347.5

 

كلية تجارة ج أسوان              347.5

 

تربية بنى سويف     347.5

 

تجاره كفر الشيخ    347.5

 

معهد فني صحى بور سعيد      347.5

 

كلية علوم/رياضة الوادى الجديد           347.5

 

تمريض بور سعيد 347

 

تربية/رياضة الزقازيق             347

 

زراعه عين شمس   347

 

تربية ابتدائى دمنهور               346.5

 

كلية البنات تربية عين شمس                346

 

تربية طفولة طنطا  346

 

تربية أسيوط          346

 

كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة        345.5

 

تربية أساسى اسكندرية          345.5

 

تربية/رياضه الإسكندرية         345

 

تربية ابتدائي السادات           345

 

زراعه الإسكندرية/ رياضة        345

 

معهد فنى صحى أسوان           345

 

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات     344.5

 

تربية/ رياضه الفيوم                344.5

 

تربية/ رياضه حلوان                344

 

زراعه دمياط/ رياضة               344

 

تجاره الإسماعيلية ج قناة السويس       343.5

 

زراعه دمنهور           343.5

 

معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة           343.5

 

تجارة القاهرة          343.5

 

تجارة بنى سويف     343.5

 

تربية ابتدائى كفر الشيخ        343

 

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس  343

 

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة          343

 

تجاره دمنهور            343

 

معهد فني تمريض اسيوط      343

 

معهد فنى تمريض بنها             342.5

 

زراعه القاهرة/رياضة              342.5

 

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق      342.5

 

معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج أسيوط             341.5

 

زراعة عين شمس/رياضة        341.5

 

زراعة الاسكندريه   341.5

 

تجارة سوهاج          341.5

 

معهد فنى صحى رياضة بنها      341

 

معهد فنى صحى رياضة بنى سويف          341

 

تربية طفولة كفر الشيخ         341

 

التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية         340.5

 

تربية ابتدائي عين شمس        340.5

 

معهد فني صحى اسماعيليه    340.2

 

رياض اطفال المنصوره            340

 

تجارة عين شمس    339.5

 

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى            339.5

 

تربية/رياضه شبين الكوم        339.5

 

تربية ابتدائي الفيوم               339.5

 

معهد فني تمريض بنى سويف                 339.5

 

تجاره طنطا             339.5

 

تربية بور سعيد      339

 

تربية/رياضه بنها      339

 

تربية/رياضه المنصورة            339

 

نوعية طنطا            338.5

 

تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 338.5

 

تجاره بور سعيد      338

 

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد      336.5

 

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة            336.5

 

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة      336

 

تربية جامعة السويس            336

 

تجاره بنها 336

 

ع.هندسة وتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى           336

 

رياض اطفال بورسعيد           335.5

 

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ            335

 

تجاره أسيوط          334

 

معهد فني تمريض سوهاج      333.5

 

نوعية الزقازيق        333.5

 

تربية الاسماعيليه   333

 

تربية فرع الوادى الجديد        333

 

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر            332.5

 

تربية ابتدائي بنها    332

 

المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو  332

 

تربية/رياضة جامعة السادات                331.5

 

التربية للطفولة المبكرة ج السادات       331.5

 

تجاره شبين الكوم ج المنوفية 331.5

 

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج          331.5

 

نوعية المنيا             331

 

معهد فني تمريض الفيوم        331

 

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات  331

 

كلية التجارة ج العريش         330.7

 

تربية ابتدائى اسيوط             330.5

 

تجارة جامعة السادات           330.5

 

المعهد الفني للتمريض بقنا     330.5

 

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر    330

 

بنات تربية/رياضه عين شمس                329.5

 

تربية طفوله الإسكندرية         329.5

 

تجاره جامعة السويس            329

 

تربية طفوله ج دمنهور            329

 

زراعه كفرالشيخ /رياضة        328.5

 

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات       328.5

 

عالي هندسة بلبيس                328

 

سياحه وفنادق الاسكندريه    327.5

 

زراعه سابا باشا الاسكندريه  327

 

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس     327

 

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب       327

 

زراعه المنصورة/رياضة           326.5

 

تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان            326.5

 

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس              326.5

 

نوعية كفر الشيخ   326.5

 

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام           326

 

كلية حقوق المنيا    326

 

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم          326

 

تربية/رياضه كفر الشيخ         325.5

 

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.   325.5

 

تجاره انتساب موجه المنصوره               325.5

 

تربية/رياضه دمنهور                324.5

 

كلية رياض الاطفال اسيوط    324

 

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة        324

 

تجاره انتساب موجه الاسكندرية            324

 

التربية للطفولة المبكرة الفيوم               324

 

التربية للطفولة المبكرة المنيا  323.5

 

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة       323.5

 

 كلية الزراعة جامعة دمياط 323

 

كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور         323

 

نوعية الاسكندريه   322.5

 

زراعه المنصوره       321.5

 

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات  321.5

 

معهد عالى فنون تطبيقيه 6 اكتوبر       321.5

 

كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس          321

 

آداب القاهرة        321

 

معهد فنى صحى رياضة أسوان                321

 

كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان    320.5

 

زراعه أسوان/ رياضة               320.5

 

المعهد العالى للهندسة بالمنيا  320.5

 

تجاره انتساب موجه جامعة دمياط       320

 

معهد فني صحى امبابة            320

 

زراعة طنطا            320

 

التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف     320

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