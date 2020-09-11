تراند اليوم : الكليات الجديدة لعلمى علوم 2020

الكليات الجديدة لعلمى علوم 2020 ، في الوقت الذي ينتظر طلبة الثانوية العامة الاعلان عن تنسيق المرحلة الاولى ننشر لكم في الخليج 365 أسماء الكليات الجديدة لعلمى علوم 2020 ، حيث أرسل المجلس الأعلى للجامعات قائمة تضم 6 كليات جديدة إلى مكتب التنسيق لإضافتها إلى قائمة الكليات في الجامعات المصرية المختلفة.

وتضم الكليات الجديدة التي تقبل طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد على النحو التالي: «العلاج الطبيعي جامعة بنها، وطب الأسنان جامعة السويس، وطب البيطري جامعة العريش، والحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي، والذكاء الاصطناعي جامعة مطروح، وحاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات».

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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بعدما ينتهي الطلاب من التسجيل في اختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتياز الطلاب لاختبارات القدرات قبل الالتحاق بالكلية.