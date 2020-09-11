تراند اليوم : تنسيق معهد التمريض .. نتيجة تنسيق معهد التمريض 2020

تنسيق معهد التمريض 2020 تنسيق معاهد التمريض في جميع أنحاء الجمهورية لعام 2019-2020 بالنسبة لتنسيق معاهد التمريض للعام الدراسي 2019-2020، تقدم لكم قائمة بأسماء المعاهد في جميع أنحاء الجمهورية وتنسيقها، وكما تنشر مصاريف معاهد التمريض في مختلف أنحاء الجمهورية حسبما أعلنت بعض المعاهد عن مصاريفها..

معهد التمريض الصحي بأسوان 90%

معهد التمريض الصحي بالإسماعيلية 89.5%

معهد التمريض الصحي بطنطا 94%

معهد التمريض الصحي بالمنصورة 90%

معهد التمريض الصحي بإمبابة 92.5%

معهد التمريض الصحي بسوهاج 88.5%

معهد التمريض الصحي بأسيوط 91.5%

المعهد التمريض الصحي بالإسكندرية 91.5%

المعهد التمريض الصحي بالزقازيق 91%

المعهد التمريض الصحي ببورسعيد 90%

معهد التمريض الصحي ببنها 91%

معهد التمريض الصحي ببني سويف 92%

شروط الالتحاق بمعاهد التمريض 2019-2020

1-أن تكون اللغة الأجنبية الأساسية للطلاب هي اللغة الإنجليزية.

2-نجاح الطالب في الكشف الطبي وإمتحان القدرات الذي يقوم به المعهد.

3-ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ولا يزيد عن 22 سنة.

4-أن يكون جميع الطلاب المتقدمين متفرغين للإمتحان.

5-أن يوزع المعهد الطلاب كلهم المرشحون للمعهد على الشعب الداخلية.

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مصاريف معاهد التمريض في الجمهورية لعام 2019-2020



مصاريف المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية 11500 جنية مصري

مصاريف معهد التمريض التابع لوزارة الأوقاف 540 جنيه.

مصاريف معهد تمريض بطنطا 1500 جنيه مصري.

مصاريف معهد تمريض خاص بالاسكندرية 2500 جنيه مصري.

مصاريف معهد التمريض الخاص بدمنهور 2500 جنيه مصري.

مصاريف معهد التمريض الخاص بالزقازيق 1900 جنيه مصري.

مصاريف معهد التمريض الخاص بالقاهرة 3000 جنيه مصري.

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