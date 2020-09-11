تراند اليوم : تنسيق كلية التجارة 2019 / 2020 ، نتيجة تنسيق كلية التجارة 2020

تنسيق كلية التجارة 2019 / 2020 ، نتيجة تنسيق كلية التجارة 2020، وأسماء الجامعات التي يوجد بها كلية التجارة ،تتواجد كلية التجارة بجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، بجانب جامعة الزقازيق، وطنطا، وجامعة قناة السويس، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، وكلية السادات فرع المنوفية، وجامعة سوهاج، وأسيوط، ودمياط، بالإضافة إلى جامعة حلوان، وبنها، ودمنهور، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وجامعة أسوان.

أقسام كلية التجارة

أولًا أقسام الكلية التي تتواجد في أغلب الجامعات

قسم المحاسبة يهدف إلى تقديم خدمات تعليمة وبحثية واستشارية في المجال المحاسبي والمالي، بما يحقق التميز للخريج في ظل المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، وتخريج الكوادر المؤهلة والمدربة في تخصصات المحاسبة كما يسعى لتعميق البحث العلمي في هذه التخصصات.

قسم إدارة الأعمال يسعى إلى تقديم المعارف التعليمية والبحثية في مجال إدارة الأعمال، والخدمات البحثية التي تفيد البيئة أو المجتمع المحلي في إقامة المشروعات.

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وتخريج الكوادر المؤهلة والمدربة في التخصصات المختلفة بقسم إدارة الأعمال عن طريق تنمية قدراتهم العلمية والأكاديمية بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المنظمات والمؤسسات العاملة في سوق العمل المحلي والعالمي.

قسم الرياضة والتأمين يهدف إلى معرفة طرق التحليل الإحصائي، والعينات وتصميم التجارب، وتحليل السلاسل الزمنية والإحصاءات، عن طريق دراسة الرياضيات للتجاريين، والإحصاء التطبيقي، والرياضيات الخاصة بالتأمين.

قسم الاقتصاد يعد أساس العلوم التجارية، فيتيح للدارسين الإلمام بالمبادئ الاقتصادية للاعتماد على الأسس المنهجية للتفكير الاقتصادي، ودراسة مبادئ اقتصاديات النقود والبنوك والتجارة الخارجية، كما تمكن الطالب من العمل في الكثير من المؤسسات و الشركات الصناعية والتجارية والخدمية.

وتتيح الدراسة المتخصصة في قسم الاقتصاد أن يلم الطالب بمبادئ العمل في المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية ومكاتب الاستشارات الخاصة بالجدوى الاقتصادية للمشروع والشركات الصناعية المختلفة حيث يتمكن خريجي قسم الاقتصاد من العمل بأقسام البحوث الاقتصادية في جميع المؤسسات الصناعية والتجارية.

ثانيًا أقسام الكلية التي تتواجد في بعض الجامعات

قسم المالية العامة والجمارك يهتم هذا القسم بالارتقاء بالمستوى العلمي والحرفي والمهاري في مجال الاقتصاد العام، وتوفير الموارد المالية، ويتم ذلك من خلال تدريس مادتين قبل التخصص لجميع الطلاب؛ وهما المالية العامة، والنظم الدولية.

وفي مجال التخصص هناك شعبة الدراسات المالية والجمركية والتي تتخصص في توفير المواد العلمية والمعرفية والمهارية في مجال الخدمات العامة والضرائب والجمارك التي تؤهل الطلاب للعمل في التخصصات المحاسبية، والإدارية، والجمركية.

بالإضافة إلى توفير تدريب في مصلحة الجمارك للحصول على شهادات معتمدة، مثل شهادة التخليص الجمركي لتوفير مهارات تمكن خريجي الشعبة من العمل في المجال الجمركي، وكذلك توفير تدريب عملي في مجال الضرائب والرقابة المالية للعمل في وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ويوجد هذا القسم بجامعتي دمنهور والإسكندرية.

قسم العلوم السياسية من التخصصات الرئيسية بالقسم العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، بجانب النظم السياسية، والإدارة العامة، كما تتيح الدراسة بالقسم العمل في مجال الإعلام، ووزارة الخارجية إلى جانب المراكز البحثية المتخصصة، ويوجد هذا القسم بجامعة حلوان، والإسكندرية، ودمنهور، وجامعة قناة السويس.

قسم نظم المعلومات من مجالات العمل بالقسم، هو محلل ومصمم نظم قواعد بيانات، وتصميم مواقع الويب، وأقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات والبنوك، حيث يقوم الطالب بدراسة جميع المواد الأساسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، ويوجد هذا القسم بجامعتي حلوان، والإسكندرية.

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قسم نظم معلومات الأعمال "BIS"، يعمل القسم على دراسة إدارة الأعمال ونظم المعلومات، والدراسة بالبرنامج تكون باللغة الإنجليزية، ويجد هذا القسم بجامعتي طنطا، وحلوان.

كما يؤهل هذا القسم الطالب لأن يصبح مطور برامج "Developer"، ومحلل عمليات في مجالات المنشأت والأعمال "Business Process Analyst"، والعمل كأخصائي تطبيقات حاسبات في مجالات الأعمال "Application Specialist"، وأخصائي للبيانات "Data Modeler"، بجانب التدريس في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وتقييم اختبار البرامج والتطبيقات.

قسم الأسواق والمنشأت المالية "FMI"، يقوم هذا القسم على دراسة العلوم الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والعلوم الخاصة بالأسواق المالية والاستثمار والبورصات والمنشأت المالية المصرفية وغير المصرفية، بالإضافة إلى أن الدراسة بالقسم باللغة الإنجليزية، ويجد هذا القسم بجامعة حلوان.

جدير بالذكر أن التخصص بكل قسم من هذه الأقسام بالسنة الرابعة بالكلية، وبجامعة حلوان في السنة الثالثة، ولا يوجد شروط للالتحاق بكل قسم في الشعبة العربية فكل طالب حسب رغبته.

شروط الالتحاق بكلية التجارة شعبتي اللغة العربية والإنجليزية

أولًا شعبة اللغة العربية يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الدول العربية والأجنبية من خلال مكتب التنسيق، والطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، واجتياز امتحان المعادلة الذي يعقد بكلية التجارة بجامعة القاهرة.

ويتاح للطالب دخول امتحان المعادلة عاميين متتاليين من سنة حصوله على شهادة الدبلوم، والحاصلين على دبلوم المدارس التجارية نظام الخمس سنوات، ودبلوم إعداد الفنيين التجاريين.

بالإضافة إلى الطلاب الحاصلين على 75% فأكثر يتم قبولهم من خلال مكتب التنسيق في نفس عام حصولهم على المؤهل، والحاصلون على أقل من 75% يتاح لهم دخول امتحان المعادلة بعد مرور سنتين على حصولهم على المؤهل، ويتم قبولهم بعد اجتياز الامتحان.

والطلاب الوافدون الحاصلون على الثانوية العامة أو المعاهد الفنية التجارية من الجنسيات المختلفة يتم قبولهم عن طريق الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي.

أما شروط الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية فلابد أن يُرشح الطالب عن طريق مكتب التنسيق، أو مكتب التحويل المركزي للقبول بكلية التجارة بشرط التقديم خلال فترة تنسيق القبول ببرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية أو إيقاف قيد القبول.

بالإضافة إلى أن يكون الطالب حاصلًا على 80% على الأقل من مجموع درجة اللغة الإنجليزية، ويتقدم الطالب لإدارة شؤون الطلاب، ومعه بطاقة الترشيح أو خطاب التحويل بالإضافة إلى صورة من شهادة الثانوية العامة، ويسحب مظروف الالتحاق ببرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية.

ثم يختار الطالب إحدى قسمي المحاسبة أو إدارة الأعمال للالتحاق بهم وذلك في أغلب الجامعات، أما جامعة القاهرة فهناك برنامجيين إضافيين؛ هما برنامج جورجيا، والاكتوارية، وفي جامعة حلوان هناك قسمي نظم معلومات الأعمال "BIS"، وقسم الأسواق والمنشأت المالية "FMI".

مصروفات كلية التجارة

مصروفات كلية التجارة بجامعة حلوان شعبة اللغة الإنجليزية هي 3000 جنيه، وشعبة اللغة العربية 347 جنيهًا، وكلية التجارة بجامعة المنصورة شعبة اللغة الإنجليزية 5200جنيه، واللغة العربية 217 جنيهًا، وجامعة القاهرة شعبة اللغة العربية 180 جنيهًا، واللغة الإنجليزية 10000 جنيه.