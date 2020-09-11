تراند اليوم : موعد تنسيق الجامعات 2020

موعد تنسيق الجامعات 2020 ،وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات، عدم وجود أي تغيير في قواعد تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد، مؤكدا أن نظام القبول بالجامعات وقواعد التنسيق كما هي خلال الثلاث مراحل المخصصة للتنسيق.

وقال عطا، لمصراوي، اليوم الثلاثاء: أنه سوف يتم تأجيل إعلان موعد إنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، لحين تسلم الوزارة لنتيجة اختبارات القدرات وليس بعد نتيجة الثانوية العامة كالمعتاد، والتي من المقرر عقدها من السبت المقبل 8 أغسطس وحتى 20 أغسطس 2020.