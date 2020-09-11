تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة 2018 لبنان : نتائج البكالوريا 2018 لبنان نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية 2018 : نتائج الشهادة الثانوية العامة 2018

نتائج الثانوية العامة 2018 ،أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ان نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة سوف تصدر عند الحادية عشرة من قبل ظهر السبت المقبل الواقع فيه 2018 ، واكد ان النتيجة سوف تصل إلى كل مرشح بواسطة رسالة نصية على رقم هاتفه الخلوي المكتوب على طلبه، مع إشارة النجاح أو الرسوب والمجموع العام للعلامات. كما يمكن للمرشحين الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي من هنا للحصول على العلامات التفصيلية.

نتائج البكالوريا 2018 لبنان نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية 2018، قامت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان بالإعلان الرسمي عن نتائج الثانوية العامة 2018، وذلك بعد أن قام مروان حمادة وزير التربية والتعليم العالي باعتماد النتائج، والتي جاءت مرتفعة عن السنوات الماضية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده للاعلان عن نتائج البكالوريا 2018 في لبنان الدورة العادية، فقد أعلن الوزير عن نسب النجاح في مختلف الأقسام هذا العام، حيث سجلت نسبة النجاح في العلوم العامة 90.55%، وبلغت نسبة النجاح في قسم الاجتماع والاقتصاد 73%، فيما كانت نسبة النجاح في قسم الآداب والإنسانيات حوالي 77%.

وقد حاول العديد من طلاب الشهادة الثانوية في لبنان 2018 الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2018، إلا أن بعضهم لم يستطع وواجه مشاكل بسبب الضغط بالأمس على موقع النتائج، إلا أنه الآن قد أصبحت الأمور سهلة لجميع الطلاب للاستعلام عن نتائج البكالوريا لبنان 2018.

كيفية الاستعلام عن نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية 2018 نتائج البكالوريا لبنان؟

Advertisements

اقرأ أيضاً

ومن أجل الاستعلام بشكل مبسط وسهل عن نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية 2018 في لبنان نتائج البكالوريا اللبنانية، فمن خلال زيارة موقع نتائج الامتحانات الرسمية التابع لوزارة التربية والتعليم العالي في لبنان وهو exams2.mehe.gov.lb حيث يتيح هذا الرابط المباشر الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2018 في لبنان من خلال رقم الترشح الخاص بالطالب أو الطالبة، واختيار اسم القسم التابع له الطالب، ومن ثم الضغط على زر عرض النتائج.

كما أننا سنقوم بتوفير خدمة الاستعلام عن نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية 2018 – نتائج البكالوريا عن طريق كتابة رقم الترشح الخاص بالطالب، والقسم التابع له من خلال وضع تعليق بأسفل هذا المقال، مع تمنياتنا لجميع طلاب البكالوريا لبنان 2018 بالنجاح والتوفيق.

من هنا النتائج