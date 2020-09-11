تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 بالعراق برقم التسجيل موقع ناجح والسومرية والنجاح ووزارة التربية العراقية

نتائج الثالث متوسط 2018 العراق منذ أن إنتهى طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق من آخر إمتحاناتهم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لعام 2016/ 2018، والتي إنتهت الشهر الماضي 2018 وشاغلهم الشاغل الوحيد هو موعد ظهور النتيجة الخاصة بهم.

نتائج الثالث متوسط 2018 العراق

وقد صرحت وزارة التربية العراقية بأنها فور إنتهاء الإمتحانات قامت بعمليات التصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلبة من جميع المحافظات، وقد قررت الوزارة رفع نتائج الطلبة على موقع ناجح الإلكتروني، هذا وقد قام 390000 طالب بالدخول إلى الإمتحانات من مختلف محافظات الجمهورية العراقية.

وقد ظهرت نتائج العديد من محافظات الجمهورية العراقية منها محافظة كربلاء، محافظة البصرة، محافظة الرصافة الأولي، محافظة الرصافة الثانية، محافظة الرصافة الثالثة، محافظة كركوك، محافظة محافظة الكرخ 1، محافظة الكرخ 2، محافظة الكرخ 3، محافظة الأنبار، محافظة النجف، محافظة دهوك، محافظة المثنى.

Advertisements

رابط نتائج الثالث متوسط 2018 العراق

اقرأ أيضاً

ويمكن اٌلاستعلام عن النتيجة بإستخدام رقم التسجيل الخاص بالطالب عبر الدخول إلي موقع ناجح وموقع وزارة التربية العراقية وموقع النجاح وموقع السومرية، وقد رآت وزارة التربية العراقية بإن الإستعلام عن النتيجة والحصول عليها إلكترونياً أفضل وتسهيلاً للطالب وتوفير الوقت والجهد والقلق المبذول في سبيل الحصول عليها.

، حصريا نتيجة الثالث متوسط 2018 العراق.النتائج هنا