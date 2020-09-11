تراند اليوم : الاطلاع على نتائج الجهوي : نتائج الجهوي 2018 الولوج لاستعلام نقاط ونتائج الامتحان الجهوي للسنة الاولى بكالوريا 2018

الاطلاع على نتائج الجهوي تعلن وزارة التربية الوطنية نتائج الجهوي 2018 وبالتحديد نتائج الامتحان الجهوي للسنة الأولي بكالوريا 2018 دورة يونيو من الدورة العادية لامتحان البكالوريا، حيث تم تحديد كيفية إعلان نقاط الامتحان الجهوي وروابط الاستعلام من موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أو مسطحة تعليمية Taalim.ma .

وفق البيان المنسوب لوزارة التربية الوطنية فد تحدد اليوم السبت الفاتح من يوليوز كموعد الولوج إلى نتائج الدورة العادية لامتحان البكالوريا دورة يونيو 2018 ، لاستخراج نتائج الطلاب في المملكة المغربية، وسيتم نشر البيانات التفصيلية حول نتائج الجهوي 2018 للسنة الأولى بكالوريا 2018 في وقت لاحق.

موقع وزارة التربية الوطنية نتائج الجهوي 2018 للسنة الأولي من البكالوريا

موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهمي سيكون احد المواقع الرسمية للاستعلام عن نتائج طلاب المغرب في الامتحان الجهوي للسنة أولي بكالوريا 2017 ، في جميع الشعب، ويستطيع الآباء والتلاميذ الاستعلام عن نقاط امتحان الجهوي 2018 بإدخال رمز مسار والرقم التأكيدي من الروابط المرفقة أدناة أو من خلال رابط مسطحة تعليمية.

الاستعلام عن نتائج الجهوي 2018 يكون من خلال المؤسسات التعليمية التي ينتمي لها التلاميذ، ويستطيع التلميذ الحصول على كود مسار الخاص به من خلال طلب الرقم السري الخاص بالمترشح أو المترشحة من المؤسسة التعليمية، ومنها تفعيل الحساب على موقع وزارة التربية الوطني بالقن السري، وتغييره بعد ذلك للرقم الجديد، ثم الولوج لمسطحة تعليمية بالبيانات الجديدة واستخراج نتائج التلميذ.

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رابط اعلان نتائج الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا 2018

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2018 الدورة العادية سكون من خلال الرابط التالي:

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موقع وزارة التربية الوطنية