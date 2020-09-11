تراند اليوم : نتائج الشهادة الثانوية في لبنان 2018 تحميل نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية في لبنان 2018 جميع المحافظات للفروع الاربعة بالاسم

لبنان- الخليج 365

ظهرت قبل قليل كافة نتائج الثانوية العامة للعام 2018 في جميع المحافظات اللبنانية ، خلال مؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم اللبنانية ، وتعلن فيه عن اسماء اوائل الثانوية العامة اللبنانية للعام 2018 ونتائج الثانوية العامة في لبنان لجميع المحافظات اللبنانية.

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نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية – فرع الاداب والانسانياتLHSuccAvg2018-01

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نتائج الثانوية العامة 2018 لبنان

يعقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الإثنين مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.

وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية أعلنت في وقت سابق أن نتائج الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة ستصدر اليوم الإثنين الواقع فيه 2 تموز ابتداء من الساعة الثانية من بعد الظهر.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالإمكان متابعة النتائج عبر تطبيق MEHE الذي يتم تحميله بواسطة google play أو apple store أو عبرالموقع الإلكتروني للوزارة www.mehe.gov.lb، أو عبر الرابط التالي ، كما سترسل النتائج عبر sms و email الى جميع المرشحين.

وبإمكانكم متابعة النتائج أيضاً عبر الموقع الإلكتروني لإذاعة النور www.alnour.com.lb