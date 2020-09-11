تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 موقع ناجح : نتيجة الصف الثالث متوسط الدور الاول 2018

نتائج الثالث متوسط 2018 موقع ناجح ، نتيجة الثالث متوسط بالرقم الامتحاني في العراق 2018، نتيجة الثالث متوسط العراق 2018 ،بعد حالة من التوتر الكبير والغضب من الطلاب والطلابات وهم بانتظار الاعلان عن نتيجة الثالث متوسط 2018 بالرقم الامتحاني، يسعدنا ان نبشركم بالاعلان عن نتيجة الثالث متوسط 2018 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني، والذي تم قبل قليل من اعلانه من قبل وزير التربية العراقية، وسوف يتم اتاحة امكانية الوصول الى النتيجة الخاصة بكم عبر موقع وزارة التربية العراقية للاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط 2018 الدور الاول، لكي تحصلوا على النتيجة الخاصة بكم في اي محافظة عراقية عبر شبكة الانترنت.

بارك السيد وزير التربية والتعليم لجميع الطلاب على الجهد الذي بذلوه من اجل تقديم الامتحانات بالشكل الناجح، في الصف الثالث المتوسط، حيث كانت النتائج مبشرة بشكل كبير بالخير ومعدلاتها افضل من المعدلات السابقة، حيث كانت نسبة النجاح اكبر من المعدلات السابقة ووصلت نسبة النجاح 102240 طالب وطالبة، كما خص بالشكر لجان التصحيح والمراجعة النهائية والرصد على الجهود التي قاموا ببذلها من اجل الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة النهائية، ليتم اعلانها بشكلها الكامل لجميع الطلاب في المحافظات العراقية.

وسيتم نشر النتائج الخاصة بنتيجة الثالث المتوسط عبر المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية وموقع السومرية نيوز وموقع الجمهور الاخباري وموقع ناجح، حيث سيتم نشر النتائج الخاصة بجميع المحافظات عبر هذه المواقع، كما يجب معرفة النتيجة الخاصة بالطالب عبر ادخال المحافظة الخاصة به، وادخال الرقم الامتحاني، لكي يحصل على النتيجة الخاصة به.

واننا في صحيفة وطن الاخبارية سوف نقوم بنشر النتائج الخاصة بكم فور الاعلان عنها من قبل السيد وزير التعليم العراقي، وسوف نقوم بمشاركتها معكم عبر مقالنا هذا، ونفتح باب التعليقات اسفل الجمهور لكم لكي تقوموا بوضع الاسم ورقم الجلوس والمحافظة التابعون لها، لنقوم بارفاق النتيجة الخاصة بكم في التعليقات، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في الحياة التعليمية الخاصة بكم.

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ونثمن جهود الاخوة العاملين في المواقع الوزارية الرسيمة وقناة الفضائية التربوية على قيامهم بالاهتمام باعلان النتائج عبر مواقعهم، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في الثالث المتوسط، يمكنكم الدخول عبر موقع وزارة التربية العراقية : استعلم عن نتيجة الثالث متوسط 2018 الدور الاول بالرقم الامتحاني.

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