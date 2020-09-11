تراند اليوم : موقع النجاح نتائج الثالث متوسط 2018 كرخ الاولى كرخ الثانية الكرخ الثالثة نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول 2018 المثنى ، بابل ، كربلاء

نتائج الصف الثالث متوسط 2018 منذ فترة طويلة ويقوم طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق بأداء الإمتحانات النهائية من العام الدراسي 2018 وقد أنهى الطلاب و الطالبات كافة الامتحانات يوم الخميس الماضي وعلى الفور بدأت أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

نتائج الصف الثالث متوسط 2018

لتقوم وزارة التربية و التعليم بالعراق اليوم بإعتماد النتيجة والإعلان عنها لطلاب وطالبات الصف المتوسط، ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لاداء الإمتحان يبلغ 390 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات العراق، وقد إنتظر ظهور النتيجة عدد كبير من المواطنين ليس طلبة وطالبات الصف الثالث المتوسط فقط ولكن أولياء أمورهم أيضاً وذلك رغبة بالفرحة بنجاحهم المشرف ومشاركتهم السعادة في سبيل إكتشاف النجاح.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2018

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ويمكن الحصول على نتائج الصف الثالث متوسط 2018 من خلال موقع ناجح الإلكتروني وموقع وزارة التربية العراقية ,موقع السومرية وموقع النجاح، بإستخدام رقم التسجيل ورقم التسجيل، وذلك تسهيلاً على الطلبة الحصول على النتيجة، نتمني من الله النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات بالعراق .

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