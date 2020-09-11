تراند اليوم : موعد نتيجة الثانوية العامة 2018 : موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 : توقيت وموعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2018

الخليج 365 تسترسل وتنشر لكم موعد نتيجة الثانوية العامة 2018 ، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 في مصر، موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 ننشره لكافة المحافظات ،وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2017/2018، في مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، بأنه من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2018 منتصف شهر يوليو الجاري.

وأشار رئيس لجنة إمتحانات الثانوية العامة، بأنه زياراته المتعددة للجان تقدير درجات الطلاب في المواد المختلفة، الهدف منها معرفة نسبة مستويات النجاح في تلك المواد، والعمل على إيجاد حلول لشكاوي أبنائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة هذا العام من صعوبة بعض الاسئلة في بعض المواد وخاصة للشعبة العلمية مثل الفيزياد والكيمياء والاحياء.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، بأنه نتيجة لبحث شكاوي الطلاب، فقد تم تعديل نماذج الاجابة لبعض المواد مثل الفيزياء والكيمياء والاحياء، وقد تم إحالة واضعي إمتحان الكيمياء والاحياء للتحقيق بسبب التسرع في توزيع نماذج الاجابة للمقدرين، دون الانتظار للتعديلات التي تم إجراؤها على تلك النماذج.