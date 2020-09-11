تراند اليوم : تعرف على الطفل ذو ال 8 أعوام الحاصل على شهادة الثانوية العامة

بروكسل/ الخليج 365

في سابقة هي الأولى من نوعها أفادت بحصول طفل بلجيكي يبلغ من العمر ثماني سنوات فقط، على شهادة الثانوية العامة، في الدولة .

وأعرب الطفل البلجيكي عن رغبته في ولوج كلية الهندسة لإكمال مشواره الدراسي.

وبحسب ما أكدته إذاعة وتلفزيون بلجيكا (RTBF) فإن الطفل لوران كان يشعر بالملل في فصله الدراسي، حيث أن زملاءه كانوا يستغرقون وقتا طويلا للإجابة عن الأسئلة، الأمر الذي كان يدفعه للإجابة مكانهم، هذا الأمر، يقول لوران جعله يتابع الحصص بشكل منفرد، ليقرر خوض امتحانات الثانوية العامة التي استعد لها في غضون سنة ونصف.

في بلجيكا، تشير التقديرات إلى أن 2.5 % من السكان لديهم إمكانات عالية، مع معدل ذكاء قدره 130، فيما الطفل لوران، لديه معدل ذكاء يصل إلى 145، الأمر الذي أدركه والداه عندما كان صغيرا جدا.

اقرأ أيضاً

Advertisements

يقول والده: "بالنسبة له (لوران)، كان من الصعب أن يلعب مع أقرانه، وكان ينظر إلى كيفية إنجاز الأمور. ويقوم بأشياء مختلفة. ولم يكن يعرف ما يفعله بالألعاب".

هوايات لوران بعيدة كل البعد عن زملائه. يقول: "هوايتي المفضلة هي الرياضيات، لأنها شاسعة للغاية، فهناك الإحصاء، والهندسة، والجبر ... هناك عدة اتجاهات".

وحصل لوران، على شهادة الثانوية العامة قبل 10 سنوات من الآخرين. وحاليا يستمتع بعطلة لمدة شهرين، قبل أن يلتحق بالجامعة، حيث يريد أن يتخصص في المعلوميات.

وقال والده: "إذا قرر ابني غدا أن يصبح نجارا فلن نعترض على قراره طالما أنه سعيد".