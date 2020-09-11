تراند اليوم : نتيجة الثانوية العامة 2018 لبنان : نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة 2018 .. نتائج البكالوريا 2018 لبنان موقع وزارة التربية والتعليم العالي .. نتائج الثانوية العامة لبنان و قائمة الطلاب الأوائل

نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة 2018 نتائج البكالوريا 2018 لبنان موقع وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الثانوية العامة لبنان و قائمة الطلاب الأوائل ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي نتائج البكالوريا 2018 لبنان ، وتم نشر قائمة الطلاب الأوائل في نتائج الثانوية العامة 2018 لبنان، وفق البيان الصادر عن وزير التربية مروان حمادة عقب اعتماد نتائج الثانوية العامة بعد ظهر اليوم السبت 8 يوليو 2018 .

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة، صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة، مشيرا الى ان النجاح باهر.

واوضح ان نسب النجاح في شهادة الثانوية العامة بلغت في العلوم العامة 92% والاجتماع والاقتصاد 83% وعلوم الحياة 92% والاداب والانسانيات 80 %.

موقع نتائج البكالوريا 2018 لبنان الدورة العادية

نرفق لكم الروابط الرسمية لاستظهار نتائج الثانوية العامة في لبنان سواء من خلال كشوف أرقام الطلاب والطالبات لكل الأقرع الدراسية، أو من خلال رابط نتائج الطلاب من موقع وزارة التربية والتعليم العالي، لاستعلام نتائج البكالوريا 2018 لبنان الدورة العاديةنتائج الثانوية العامة 2018 لبنان وقائمة الطلاب الأوائل

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مرفق أدناة قائمة الطلاب والطالبات ممن تحصلوا على أعلي التقديرات في امتحانات البكالوريا 2018 .

اختصاص علوم الحياة، حلّ :

– في المرتبة الاولى قاسم محمد سبيتي (مجموع 530، معدل 18.92)

– في المرتبة الثانية فاطمة حمزة رمال (مجموع 524، معدل 18.71)

– في المرتبة الثالثة وائل خليل حنا (مجموع 521، معدل 18.60)

– في المرتبة الرابعة كل من عبد الكريم أحمد جمال الدين وميرنا محمد علي بزي (مجموع 520، معدل 18.571).

اختصاص العلوم العامة، حلّت:

– في المرتبة الاولى نورهان عبد الصمد (مجموع 556، معدل 19.50)

– في المرتبة الثانية ميرنا أحمد قاسم (مجموع 550، معدل 19.29)

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– في المرتبة الثالثة ماريا محمود الحوراني (مجموع 545، معدل 19.12)

– في المرتبة الرابعة خليل علي بيضون (مجموع 539، معدل 18.91).

اختصاص الاقتصاد والاجتماع، حلّت:

– في المرتبة الاولى اوليانا خالد عرفات (مجموع 479، معدل 18.07)

– في المرتبة الثانية ديالا فيصل ناصر الدين (مجموع 476، معدل 17.96)

– في المرتبة الثالثة كل من زينة عبد الناصر بزي وسنا عزت هاشم (مجموع 475، معدل 17.92)

– في المرتبة الرابعة مايا منير الغريب (مجموع 472، معدل 17.81).

اختصاص الآداب والانسانيات، حلّت:

– في المرتبة الاولى دارين فادي عقل (مجموع 412، معدل 17.16)

– في المرتبة الثانية كارلين جورج فغاني (مجموع 410، معدل 17.08)

– في المرتبة الثالثة كل من افيتا حنا جبور وجوي ايلي الحاج (مجموع 403، معدل 16.79)

– في المرتبة الرابعة ليا جورج كساب (مجموع 401، معدل 16.70).

يشار إلى ان المرشح يستطيع معرفة النتائج عبر الوسائل التالية: عبر تطبيق MEHE الذي يتم تنزيله بواسطة google play أو apple store. وصفحة الوزارة www.mehe.gov.lb وكذلك سترسل النتائج عبر sms وemail إلى جميع المرشحين.