تراند اليوم : منظمة الصحة: نصف سكان هذا البلد العربي مدخنون

عمان - الخليج 365

بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ للعام 2018، قالت منظمة الصحة العالمية أن واحداً من كل اثنين من الأشخاص البالغين في الأردن مدخن.

واكدت المنظمة في بيان أصدرته، بعنوان "التبغ وأمراض القلب"، أن تعاطي التبغ في الأردن خطر داهم وأزمة صحية كبرى تهدد الصحة العامة.

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وأشار البيان إلى إحصائيات تفيد بأن واحداً من بين كل اثنين من الأشخاص البالغين في الأردن يدخن السجائر، وتتكرر النسبة ذاتها فيما يتعلق بالتدخين السلبي (التدخين غير المباشر) بين البالغين والشباب، كما أن حالة وفاة واحدة من بين كل ثماني وفيات تعزى إلى تعاطي التبغ، وهي إحصائية تعد أسوأ بكثير من مثلها على مستوى العالم حيث تعادل حالة واحدة من بين كل عشر وفيات.

وأضاف البيان: "تدل آخر الإحصائيات على أن التبغ يقف وراء ما نسبته 12% من مجمل الوفيات في الأردن بين الأشخاص، الذين تتجاوز أعمارهم ثلاثين عاماً، وضمن هذه الفئة يشكل التبغ العبء الأكبر من أسباب الوفيات المتعلقة بالأمراض التنفسية 34% من مجمل الوفيات، ومن السرطانات 18%، ومن أمراض القلب والأوعية الدموية 13%، وهذه الأرقام في ازدياد.

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