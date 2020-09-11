تراند اليوم : ارطغرل 121 : ارطغرل 121 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة الأخيرة ( 121 ) : القبض على ألميلا والمغول يغزون الأناضول

متابعات/ الخليج 365 / مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 121 مترجم والاخيرة FULL HD 720p موقع النور الموسم 4 الرابع الحلقة 30 ثلاثون Diriliş Ertuğrul 121. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 121 مترجم،ويقبض رجال قبيلة الكايي على ألميلا ورجالها في أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 121 والأخيرة من الجزء الرابع، بعدما تلقت أمراً مباشراً من شقيقها نويان بقتل أبناء أرطغرل الثلاثة.

وينطلق نويان نحو الاناضول برفقة جيش يفوق 300 ألف مقاتل رغبتاً منه بالانتقام من ارطغرل خصوصاً بعدما نجح الأخير في خداعهم ودفعهم نحو توقيع اتفاقية الصلح، مقابل الضرائب.

وفي الاحداث القادمة ينسحب المغول من الحملة الأوروبية بسبب موت الخان الأعظم أوغداي ويتوجهوا نحو الأناضول ويستولون على مدينة أرضروم فيقرر السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني طلب العون من أحد الأمراء الجورجيين على أن أغلب الجورجيين يكونوا مع المغول، ويتلقى الدعم من قوات إضافية من إمبراطورية طرابزون، إلا أن المغول ينتصرون بسبب كبر جيشهم.