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تراند اليوم : الاجازات الرسمية في مصر 2018 اجازة الاضحى والفطر --- بالجدول تاريخ ومواعيد

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يترقب الكثير من الطلاب والموظفين في جمهورية مصر العربية مواعيد الاجازات الرسمية، والتي تعتبر فرصة جيدة للاستراحة من عناء العمل والدراسة، فتراه يبحث باستمرار عن المواعيد الرسمية لاجازات في جمهورية مصر العربية ليقتنص الفرصة ويستغل الاجازة بالعديد من الخطط المفيدة ، حيث ننشر لكم اليوم مواعيد اجازات 2018 الرسمية والغير رسمية في جمهورية مصر العربية لجميع الطلاب والموظفين في القطاع الحكومي.

اجازات 2018 الرسمية و التي تعطل بها المصالح الحكومية

الترتيب    اليوم    التاريخ    مسمى اجازة عام 2018
1    الأحد    7/ 1/ 2018    عيد الميلاد المجيد
2    الثلاثاء    25/ 1/ 2018    
عيد الشرطة
عيد الثورة
3    الأحد    8/ 4/ 2018    عيد القيامة المجيد
4    الإثنين    9/ 4/ 2018    شم النسيم
5    الأربعاء    25/ 4/ 2018    عيد تحرير سيناء
6    الثلاثاء    1/ 5/ 2018    عيد العمال
7    الثلاثاء    15/ 6/ 2018 – وحتى  17/ 6/ 2018    اجازة عيد الفطر المبارك
8    السبت    30/ 6/ 2018    اجازة ثورة 30 يونيو
9    الإثنين    23/ 7/ 2018    اجازة ثورة 23 يوليو
10    الثلاثاء    21/ 8/ 2018    اجازة يوم وقفة عرفات
11    الأربعاء    22/ 8/ 2018 وحتى  25/ 8/ 2018    إجازة عيد الأضحى المبارك
12    الأربعاء    21/ 9/ 2018    إجازة رأس السنة الهجرية 1440 هـ
13    السبت    6/ 10/ 2018    عيد النصر السادس من أكتوبر
14    الأربعاء     21/ 11/ 2018    المولد النبوي الشريف

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مواعيد الاجازات 2018 غير الرسمية والتي لا تعطل فيها الهيئات والمصالح الحكومية والمدارس خلال العام وهي:

الإثنين 19/ 3/ 2018 عيد تحرير طابا
الأربعاء 21/ 3/ 2018 عيد الأم
الإثنين 18/ 6/ 2018 عيد الجلاء
الأربعاء 15/ 8/ 2018 عيد وفاء النيل
الأحد 23/ 9/ 2018 عيد النصر.

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