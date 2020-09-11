تراند اليوم : الاجازات الرسمية في مصر 2018 اجازة الاضحى والفطر --- بالجدول تاريخ ومواعيد

يترقب الكثير من الطلاب والموظفين في جمهورية مصر العربية مواعيد الاجازات الرسمية، والتي تعتبر فرصة جيدة للاستراحة من عناء العمل والدراسة، فتراه يبحث باستمرار عن المواعيد الرسمية لاجازات في جمهورية مصر العربية ليقتنص الفرصة ويستغل الاجازة بالعديد من الخطط المفيدة ، حيث ننشر لكم اليوم مواعيد اجازات 2018 الرسمية والغير رسمية في جمهورية مصر العربية لجميع الطلاب والموظفين في القطاع الحكومي.

اجازات 2018 الرسمية و التي تعطل بها المصالح الحكومية

الترتيب اليوم التاريخ مسمى اجازة عام 2018

1 الأحد 7/ 1/ 2018 عيد الميلاد المجيد

2 الثلاثاء 25/ 1/ 2018

عيد الشرطة

عيد الثورة

3 الأحد 8/ 4/ 2018 عيد القيامة المجيد

4 الإثنين 9/ 4/ 2018 شم النسيم

5 الأربعاء 25/ 4/ 2018 عيد تحرير سيناء

6 الثلاثاء 1/ 5/ 2018 عيد العمال

7 الثلاثاء 15/ 6/ 2018 – وحتى 17/ 6/ 2018 اجازة عيد الفطر المبارك

8 السبت 30/ 6/ 2018 اجازة ثورة 30 يونيو

9 الإثنين 23/ 7/ 2018 اجازة ثورة 23 يوليو

10 الثلاثاء 21/ 8/ 2018 اجازة يوم وقفة عرفات

11 الأربعاء 22/ 8/ 2018 وحتى 25/ 8/ 2018 إجازة عيد الأضحى المبارك

12 الأربعاء 21/ 9/ 2018 إجازة رأس السنة الهجرية 1440 هـ

13 السبت 6/ 10/ 2018 عيد النصر السادس من أكتوبر

14 الأربعاء 21/ 11/ 2018 المولد النبوي الشريف

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مواعيد الاجازات 2018 غير الرسمية والتي لا تعطل فيها الهيئات والمصالح الحكومية والمدارس خلال العام وهي:

الإثنين 19/ 3/ 2018 عيد تحرير طابا

الأربعاء 21/ 3/ 2018 عيد الأم

الإثنين 18/ 6/ 2018 عيد الجلاء

الأربعاء 15/ 8/ 2018 عيد وفاء النيل

الأحد 23/ 9/ 2018 عيد النصر.

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