تراند اليوم : الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الجمعة بتسليط الضوء على نتائج كشف علمي يشير إلى إمكانية تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان قبل سنوات من ظهور أعراض المرض عبر مجرد فحص بسيط للدم.

وقالت صحيفتا "تليجراف" و "التايمز" البريطانية إنه بعد تجارب على أكثر من 1400 مريض توصل الباحثون إلى أن إجراء بسيط لتحديد مؤشرات الحمض النووى الرايبوزى منقوص الأوكسجين في الدم يعمل بدقة ونسبة صواب تصل إلى 90 %.

وأشارتا – وفقا لموقع بى بى سى عربى – إلى أن بيل جيتس وجيف بيزوس، قطبا شركتي مايكروسوفت وأمازون دعما فريق العمل فى هذا البحث العلمى.

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وتقول التايمز في تحقيقها إن خبراء "تفاءلوا للغاية" بأن هذا الفحص سيحقق تحولا في فرص نجاة المصابين ببعض أكثر أنواع السرطانات فتكا.

وينقل التقرير عن سيمون ستيفنز، رئيس هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، قوله إن مثل هذا التقدم يضع الخدمة الصحية "على أعتاب عصر جديد".