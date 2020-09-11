تراند اليوم : تخصصات جامعة حفر الباطن للبنات 1439

بعد أن شارف الفصل الجديد على البدء نجد هناك اهتمام كبير جداً بخصوص تخصصات جامعة حفر الباطن للبنات والتي يبحث عنها الطالبات المنتظرات للدخول إلى عالم الجامعة والدراسات المتوسطة والعليا، وهنا نجد ان التخصيص لجامعة حفر الباطن هي سيدة الموقف والتي نوافيكم بها على الرحب والسعة فيما يلي مع إطلالة قصيرة على هذه الجامعة التي توجد في المملكة العربية السعودية والمتقدمة في مرتبة أولى ضمن الجامعات السعودية والعربية الأكثر قوة في التعليم وانفتاحاً على العالم، وعلى اي حال ندعكم وشأنكم فيما يلي مع تخصصات جامعة حفر الباطن للبنات.

تخصصات جامعة حفر الباطن للبنات بالسعودية

تم تأسيس جامعة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي السعودي ببند (20937) وذلك في تاريخ 02/06/1435 للهجرة لتتكامل بذلك مع باقي الجامعات والمعاهد السعودية في الخدمة العملية الرئيسية، وفي الوقت الحالي تضم جامعة حفر الباطن بالمملكة كلاً من الكليات الآتية داخل محافظة حفر الباطن.

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كلية الهندسة.

كلية علوم وهندسة الحاسب الالي.

كلية إدارة الاعمال.

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كلية المجتمع.

كلية العلوم الطبية التطبيقية ( بنات ).

كلية العلوم والدراسات المساندة.

كلية التربية.

وهناك عدة كليات واقعة في الخارج من محافظة حفر الباطن وهي:

كلية العلوم والآداب بالخفجي.

كلية العلوم والآداب بالقرية العليا.

كلية العلوم والآداب بالنعيرية.

وفي وقت سابق أشار الأمين الأعلى لمجلس التعليم العالي السيد الدكتور محمد إبن عبد العزيز الصالح إلى أن الموافقة من مجلس الجامعات على إنشاء الجامعة حفر الباطن تأتي انسجاماً مع السياسة التوسيعية المدروسة في إنشاء مؤسسات التعليم المؤسساتي الجامعي سواء أكان ذلك بإنشاء كليات جديدة أو بإستحداث جامعات جديدة في كل محافظات ومناطق السعودية، ومؤكداً بأن كل التخصصات في هذه الجامعة متوائمة مع حاجة ومتطلبات سوق العمل.