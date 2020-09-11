تراند اليوم : ميزة جديدة من واتساب.. توفيراً للوقت!!

بدأت منصة واتساب في طرح ميزة جديدة لمستخدميها تحمل اسم “التحميل المتوقع” تعمل على مساعدة المستخدمين أثناء مشاركة الصور، ووفقًا لتقرير WABetaInfo، سيتمكن تطبيق واتساب من التنبؤ بموعد إرسال الصورة خلال قيامك بالدردشة، ويكون الغرض الرئيسي من هذه الميزة تحميل الصورة على الخادم مقدمًا لمساعدتك على توفير الوقت.

كيفية عمل ميزة واتساب الجديدة

عندما تنتهي من اختيار الصور التي تريد إرسالها قم بالضغط على تم، بعد ذلك سيقوم التطبيق بإعادة توجيهك إلى قسم تحرير الصور، وأثناء القيام بهذه العملية يقوم واتساب في الخلفية بإرسال الصور إلى الخادم، وبعد النقر على زر الإرسال دون إجراء أي تغييرات على الصورة وتأكيد رغبتك في إرسال الصور المحددة إلى المستلم، سترى أن الصورة قد تم تسليمها بالفعل باستخدام علامة رمادية، وسيظهر رمز الساعة المؤقتة لمدة أقل من ثانية أو لن يظهر على الشاشة حيث تم تسليم الصورة إلى الخادم.

وللحصول على الميزة الجديدة ستحتاج إلى تحديث إصدار واتساب الخاص بك إلى 2.18.61 على iOS، ولا يزال يتعين على مستخدمي أندرويد الانتظار لبعض الوقت حيث لم يتمكن التطبيق من تحديث الميزة في الإصدار 2.18.156، ولكن هناك بعض المستخدمين المحظوظين الذين بدأت هذه الميزة بالعمل لديهم، كما قد تعمل الميزة الجديدة أيضًا على إصدارات أندرويد بيتا حيث يمكن تنزيل التطبيق من برنامج جوجل بلاي التجريبي.

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كيفية التحقق من الحصول على الميزة الجديدة

للتحقق مما إذا كان قد تم تمكين الميزة على هاتفك، يمكنك تحديد صورة في واتساب، ثم انتظر لبضع ثوان في قسم تحرير الصورة، ثم انقر فوق زر الإرسال، بعد ذلك تحقق مما إذا كان قد تم تحميل الصورة على الخادم.

الجدير بالذكر بأن الميزة الجديدة “التحميل المتوقع” متوافقة أثناء إرسال الصور فقط، وليست متوافرة أثناء إرسال مقاطع الفيديو أو الصور المتحركة Gif، كما لا تثير الميزة أيضًا أي مشكلات متعلقة بالخصوصية وذلك نظرًا لأن الصور المرسلة على الخادم تحتوي على تشفير من طرف إلى طرف، وبالإضافة إلى ذلك، لا تعمل الميزة على واتساب ويب أو بعد تحرير الصور.

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